MOVIOLA | Stryger Larsen, manca il doppio giallo. Caicedo continua ad essere ammonito senza motivo

La Lazio non va oltre lo 0-0 alla Dacia Arena, in casa dell’Udinese. Con la Juventus fermata dal Sassuolo per 3-3, la squadra di Inzaghi non riesce a trovare la forza di segnare il gol dei tre punti, fondamentale per accorciare le distanze, rimaste invariate. Ora l’Atalanta la supera definitivamente, così come l’Inter ha la possibilità di scavalcarla. La Roma, vittoriosa, si trova a -12 punti a 5 partite dalla fine. Dal punto di vista dell’arbitraggio, Abisso pecca in varie decisioni: la prima riguarda Stryger Larsen. Il difensore dell’Udinese colpisce la palla di mano su un cross di Jony al 23′ e viene fischiato il calcio di punizione. Inspiegabilmente l’arbitro non estrae il cartellino giallo, visto che il pallone sarebbe andato verso l’area di rigore e avrebbe potuto generare un’occasione pericolosa. Questa mancanza si riflette sul finale del primo tempo, dove lo stesso bianconero per permettere di effettuare un cambio al 46′, trattiene un giocatore della Lazio a centrocampo, con Abisso che finalmente lo ammonisce (sarebbe stato, in questo caso, il secondo, con conseguente espulsione).

Il secondo errore, è quello su Caicedo. L’attaccante della Lazio viene ammonito per una sbracciata dentro l’area di rigore dell’Udinese al 16′ del primo tempo: un movimento senza cattiveria, semplicemente per prendere posizione, che non meritava di essere punito con il cartellino giallo. L’attaccante sembra pagare, ancora una volta, le numerose polemiche dopo il rigore assegnato contro la Fiorentina. L’ultima svista di Abisso, infine, è su fallo di André Anderson sul finale della partita. Il centrocampista biancoceleste si allunga il pallone, poi scende in scivolata con netto anticipo colpendo la palla e solo più tardi il giocatore dell’Udinese. Per l’arbitro è fallo del laziale, ma per fortuna non viene estratto nessun cartellino.

LATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: