PAGELLE – Strakosha tiene il risultato, Lazzari conferma il momento positivo. Male l’attacco

Strakosha 6,5 – Sale in cattedra nella ripresa quando tiene in piedi la baracca ipnotizzando prima Lasagna lanciato a rete e poi su una conclusione di De Paul dalla distanza. Comico il suo tentativo di controllo col tacco.

Luiz Felipe 5,5 – Primo tempo di normale amministrazione,salva il risultato ad inzio ripresa buttandosi a corpo morto su una conclusione a botta sicura di Lasagna a cui poi regala il pallone che lo manda in porta. Finisce la benzina e perde tanti palloni fino al cambio.

Dal 74′ Cataldi SV

Acerbi 6 – Si affida a tutto il suo mestiere per contrastare la velocità di Lasagna che lo lascia più volte sul posto, meglio quando deve gestire Okaka. A pochi minuti dal termine prende una botta al ginocchio sinistro, finisce la partita ma andrà valutato per Torino.

Radu 6 – Non soffre un’Udinese che prova a spingere specialmente dalle sue parti. Un paio di interventi alla sua maniera per riprendersi il pallone e far ripartire l’azione.

Dal 51′ Bastos 6 – Si presenta perdendo un pallone sulla trequarti che lancia il contropiede dei bianconeri, si riprende col passare dei minuti provando anche a mettersi in proprio ma il suo mancino termina alto.

Lazzari 6 – Si conferma fra i migliori anche questa sera. Sfreccia sulla fascia destra e prova anche a risolverla da solo ma trova un Musso reattivo. Dopo un’ora accusa la fatica sparendo dal campo fino al cambio.

Dal 79′ Djavan Anderson SV

Milinkovic 5,5 – Non sta bene e si vedono tutte le sue difficoltà questa sera. Non riesce a mettere in campo il suo consueto dominio fisico e tecnico braccato dalle maglie bianconere che non lo fanno respirare.

Parolo 6,5 – Parte al centro della mediana e finisce la partita da centrale di difesa. Meglio nella nuova posizione quando con un paio di chiusure evita rischi alla porta biancoceleste.

Luis Alberto 5,5 – Tanti palloni toccati come al solito ma poca qualità al momento del passaggio decisivo. Si accende ad intermittenza ma non basta.

Jony 5 – Inizio col brivido regalando all’Udinese un contropiede con un retropassaggio folle. Non migliora il suo rendimeno col passare dei minuti, i suoi cross si perdono sistematicamente sul fondo.

Dal 51′ Lukaku 6 – La migliore giocata è una diagonale profonda in chiusura su De Paul, non riesce mai ad innescare le sue accelerazioni.

Caicedo 5 – Con i difensori è sistematicamente un duello che assomiglia di più ad un incontro di boxe. L’equadoregno finisce per innervosirsi per i continui contrasti perdendo la lucidità nella gestione del pallone.

Dal 79′ Adekanye SV

Immobile 5 – Rispetto al solito non ha nemmeno un’occasione. L’Udinese non lascia varchi e il napoletano inizia a girare per il campo alla ricerca di palloni giocabili che perde puntualmente tentando improbabili spazi per tirare.

All. Inzaghi 5 – L’unico aspetto positivo di questa serata è l’aver interrotto la striscia di sconfitte consecutive ma è meglio non guardare la classifica che ora aumentano solo i rimpinati. La squadra è una lontana parente di quella ammirata nei mesi scorsi, condizione e gioco non pervenuti.LATIUM E’ IN DIRETTA





