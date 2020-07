L’attacco della Lazio non fa più paura: ecco le note dolenti della Dacia Arena

Lazio, cercasi attacco in grado di pungere le difese avversario. Archiviate le tre sconfitte consecutive, la Lazio torna a muovere la classifica con l’Udinese, ma fa registrare un nuovo zero nella casella dei gol segnati. La circostanza per cui il reparto avanzato viva un momento di crisi non è certamente una novità oramai con le conferme che arrivano, come spesso accade, dalle statistiche. Come evidenziato dal profilo Twitter di LazioPage.it, infatti, i biancocelesti con il pareggio a reti bianche di ieri sera sono tornati a far registrare uno zero a zero in trasferta dopo più di due anni a mezzo (l’ultimo risale a Inter-Lazio del 2017) con Immobile che, inoltre, per la prima volta in campionato non è riuscito ad andare a segno per la terza gara consecutiva. Numeri freddi, insensibili alle tante difficoltà di una Seria A atipica, in grado però di aprire a riflessioni importanti.

