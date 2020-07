Eriksson verso Juventus-Lazio: “I biancocelesti sono all’ultima spiaggia, se dovesse vincere il campionato sarebbe riaperto”

Leggi Juventus-Lazio e pensi al colpo di testa Diego Simeone che aprì la rimonta biancoceleste verso lo Scudetto del 2000. A capo di quella banda di campioni c’era Sven-Goran Eriksson, lo svedese capace di riportare il tricolore a roma dopo 26 anni. L’ex allenatore laziale, in un’intervista rilasciata a Tuttojuve.com, oltre a ricordare lo Scudetto di vent’anni fa conquistato, come da lui stesso dichiarato, dalla squadra più forte di tutte, ha presentato la gara di lunedì. Per Eriksson la Lazio sarà all’ultima spiaggia perchè nel caso in cui non dovesse vincere abbonerebbe del tutto la lotta al titolo, una corsa comunque in cui la Juventus rimane la super favorita. Sarà sicuramente un big match, ma magari non una sfida Scudetto perchè come ricorda Sven-Goran, la Lazio prima dello stop era la favorita sia per questo match che per il campionato, ma al rientro è calata non offrendo grandi prestazioni rimanendo così distante dagli uomini di Sarri. Nell’analizzare la gara, Eriksson non ha dubbi: i romani dovranno disputare una gara difensivamente perfetta essendo inoltre brava ad esprimere il talento offensivo dopo aver rubato il pallone, con Immobile in primis che dovrà essere in forma. Sarà complicato, ma lo svedese, il tecnico delle grandi imprese, incita la Lazio che se dovesse vincere potrebbe provare a riaprire la Serie A anche se Eriksson ribadisce che il tricolore sarà ancora una volta bianconero.

