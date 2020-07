FORMELLO | Problemi in difesa per Inzaghi in vista della Juve: Bastos si allena, out Radu

Questa mattina, al Centro Sportivo di Formello, è andata in scena la seconda seduta di allenamento in vista della sfida in programma lunedì sera contro la Juventus. Allenamento di gestione con possesso palla e lavoro atletico per chi non è sceso in campo contro l’Udinese, mentre hanno lavorato in palestra e sedute di fisioterapia alcuni protagonisti del match della Dacia Arena terminato 0-0, tra cui Cataldi, Jony, Luis Alberto e Lukaku. In vista del match contro i bianconeri di Maurizio Sarri, mister Inzaghi dovrà fare i conti con una difesa malconcia: assente Radu per un problema al polpaccio, e Patric che dovrà scontare ancora una giornata di squalifica, ridotta da quattro a tre turni, Bastos si è allenato regolarmente, nonostante le noie muscolari. Insieme al difensore angolano sono a disposizione solo Acerbi, Luiz Felipe e Vavro, tutti con qualche problema fisico: Acerbi ha rimediato una botta al ginocchio nella trasferta di Udine, Luiz Felipe è appena rientrato da una lesione muscolare, quindi non è ancora in ottima forma, mentre Vavro è ancora alle prese con la pubalgia. Nel pomeriggio di domani sono previste le prove tattiche per la sfida contro la Juventus dell’Allianz Stadium di Torino.

