Juventus-Lazio, Ravanelli: “Sfida scudetto? Per me sì, in caso di vittoria i biancocelesti possono rientrare in corsa”

Lunedì sera, alle ore 21:45, in quel di Torino, ci sarà Juventus-Lazio, match che chiuderà la 34° giornata di Serie A. Questa partita è stata per molto tempo definita come la “sfida scudetto”, ma visto lo stato di forma della Lazio post lockdown e con otto punti da recuperare sui bianconeri capolisti, sembra molto difficile definirla “sfida scudetto”. Non è dello stesso avviso Fabrizio Ravanelli, ex attaccante proprio di Juventus e Lazio, che, ai microfoni di TuttoJuve.com, ha risposto alla domanda se questa sfida sarà lo stesso una “sfida scudetto”, e su quale delle due arriva meglio al big match: “Sfida scudetto? Per me sì, in caso di vittoria la Lazio può rientrare. Anche se alla Juventus basterà vincer poche partite per diventare di nuovo campione, con il Sassuolo è andato via il primo dei sei match point ed ora ne resteranno cinque a disposizione. Le altre squadre avranno sfide difficili, la stessa Lazio avrà Juventus e Napoli, l’Atalanta e l’Inter si affronteranno all’ultima giornata. Se i bianconeri dovessero vincere il big match, sarà una bella ipoteca per il nono scudetto consecutivo”.

In questa stagione, prima della sosta forzata, causa pandemia da Coronavirus, che ha bloccato il campionato, la Lazio di mister Inzaghi era riusciata ben due volte a battere i bianconeri, entrambe le volte rifilandogli tre reti: 3-1 in campionato lo scorso 7 dicembre, e sempre 3-1 in Supercoppa Italiana il 22 dicembre 2019. Alla domanda se i biancocelesti potranno ripetersi per la terza volta in stagione, Ravanelli risponde così: “Sono due squadre che in questo momento non sono al top della condizione fisica o mentale, a decidere questa partita saranno gli episodi come sempre e anche chi mostrerà il maggior cinismo sotto porta”.

Infine, da doppio ex, gli viene chiesto di fare un pronostico, ma essendo una partita tra due squadre non al meglio della forma, Ravanelli non si sbilancia: “Sarà una partita aperta ad ogni tipo di risultato, nessuna delle due arriva al top ed è difficile fare un pronostico. Che vinca la migliore”.

