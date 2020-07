Gregucci: “La Lazio vanta un progetto entusiasmante. Inzaghi? Il migliore sulla piazza”

Angelo Gregucci, ex difensore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky:

“Non ci sono spiegazioni logiche per analizzare il calo della Lazio. Non è facile analizzare una ripresa di partite ogni tre giorni in piena estate e dopo un lockdown, nessuno hai i dati su questo. Prima dello stop c’era una magia pazzesca tra squadra e ambiente e questo aveva portato i biancocelesti oltre ai propri limiti, impossibile ricreare le condizioni di inizio marzo. La prima mezz’ora della partita di Bergamo però è stata sublime, poi nella ripresa l’intensità dei nerazzurri ha fatto la differenza. Quei 30′ però sono stati i migliori visti in Serie A dopo il Covid.

Gli infortuni poi hanno fatto la differenza, soprattutto quelli di Leiva e Lulic, due calciatori unici anche per senso di appartenenza. Non va dimenticato però che la Lazio ha quasi raggiunto l’obiettivo stagionale, la qualificazione alla prossima Champions League, e il rendimento avuto da settembre a marzo. Il percorso delle altre squadre è stato invece diverso, molte di loro hanno ottimizzato al meglio la pausa. Su tutti il Sassuolo, con De Zerbi bravo a ricorrere ad un turnover importante: cosa che purtroppo non ha potuto fare Inzaghi, a causa dei tanti stop. Le partite pesano molto, non c’è tempo per rifiatare e soprattuto allenarsi per recuperare le energie. Sicuramente i capitolini non partono battuti a Torino, contro una squadra come la Juventus battuta due volte in stagione.

Niente allarmismi però, la Lazio riparte con un progetto entusiasmante e con un piede e mezzo ormai in Champions League. La magia può ricrearsi senza problemi, la programmazione della Lazio è già definita e con una guida tecnica che dà continuità: Inzaghi è il migliore su piazza, sotto ogni aspetto, il suo ciclo non è certo finito. Senza contare poi i singoli, con eccellenze come Acerbi, Milinkovic, Luis Alberto e Immobile. Con qualche innesto, la squadra potrebbe diventare la protagonista della prossima Champions League“.

