Il Tempo | Borja Mayoral idea per la Lazio: Tare pronto all’assalto dell’attaccante di proprietà del Real

Si guarda ancora in Spagna per rinforzare la rosa della Lazio. Dopo Escalante dell’Eibar, nelle ultime ore ha iniziato a farsi largo la candidatura di Borja Mayoral, attaccante del Levante in prestito dal Real Madrid. I neo campioni della Liga possiedono il cartellino del calciatore, in scadenza nel 2021. Non rinnoverà il proprio accordo con la Casa Blanca, che si sta guardando intorno per una cessione a titolo definitivo. Gli agenti sono stati informati sulle intenzioni di Zidane: non rientra nel progetto tecnico, bisogna trovare una soluzione. Ed è qui che entra in gioco la Lazio. Il centravanti classe 1997, due volte campione d’Europa con la nazionale spagnola (Under 19 e Under 21), è stato proposto alla società biancoceleste in vista della prossima stagione. Tare sta valutando con attenzione il suo profilo, non è da escludere che nei prossimi giorni si possa aprire un contatto diretto con il Real per trattare. Borja Mayoral è cresciuto nelle giovanili dei Blancos, questa stagione è stato girato al Levante dove ha collezionato 9 gol in 35 giornate tra campionato e Coppa del Re. Inzaghi non è convinto fino in fondo, preferirebbe un giocatore già pronto per avere maggiori rotazioni, quelle che sono mancate nel post lockdown. Non va esclusa la possibilità che la Lazio vada forte su Lasagna dell’Udinese. Caratteristiche simili ad Immobile: più fisico, ottimo calcio, veloce e nel pieno della maturazione (il prossimo 10 agosto compirà 28 anni). Giocatori pronti, appunto, per questo Inzaghi non ha avallato a pieno l’ipotesi di Luis Suarez del Watford. Discorso simile per Alexander Sorloth, gigante norvegese di 194 cm, esploso quest’anno con il Trabzonspor, con cui ha segnato 21 gol in campionato. Nel frattempo a Formello si continua a lavorare in vista della trasferta di lunedì sera contro la Juventus. L’infermeria resta stracolma, Inzaghi anche ieri ha avuto gli uomini contati: soltanto fisioterapia e palestra per Cataldi, Luis Alberto, Jony, Lukaku e Patric 8deve scontare ancora un turno di squalifica). In difesa quindi scelte obbligate. Insieme a Luiz Felipe e Acerbi ci sarà Bastos, Vavro recuperato per la panchina nonostante la pubalgia. Il Tempo

