CONFERENZA | Inzaghi: “Domani assenti sia Luis Alberto che Jony: mi sarebbe piaciuto giocare questi match con tutti i titolari”

A più di 24 ore dal big match tra Juventus e Lazio, l’allenatore dei biancocelesti, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare della sfida: “Se l’avevo immaginata diversa questa vigilia? Sarà una partita bellissima, tra due squadre che hanno fatto un ottimo percorso. Li abbiamo incontrati in casa nostra e poi nella finale di Supercoppa, in casa loro sarà difficilissima. La vogliamo fare nel migliore dei modi, andremo lì per giocare una bella gara. Abbiamo avuto dei problemi dopo lo stop del campionato, ma andremo a Torino senza alibi e senza pensare agli assenti, perché fanno parte del gioco. Le condizioni di Luis Alberto? Non sarà della partita, ha provato anche stamattina ma dopo essere rimasto a riposo per tre giorni, ha avvertito ancora dei dolori. Anche Jony non sarà presente, così come tanti altri. Pensavamo di arrivare a questo match più vicini alla Juventus, ma il nostro grande obiettivo è lì a portata di mano. Non dobbiamo guardare gli altri, mancano 3 punti per la qualificazione matematica in Champions League. A causa delle tante partite ravvicinate stiamo parlando con la società per il prossimo anno. Giocando con gli stessi uomini si perde brillantezza e lucidità e nascono delle problematiche. La prossima stagione? Siamo concentrati sull’obiettivo attuale, perché manca ancora qualche punto. I risultati della Juventus aumentano il rammarico? Più che della Juve e dell’Inter ed Atalanta, guardo in casa mia. Mi sarebbe piaciuto giocare queste partite nel migliore dei modi, con tutti gli uomini. Mi piace parlare dei calciatori che domani ci aiuteranno a giocare contro la prima della classe. Quanto pesano le assenze di Leiva e Lulic? Tanto, anche per gli altri, come Correa. Sono assenze importanti, la fisionomia della Lazio sarebbe diversa e con loro ci sarebbero stati risultati migliori”.

LATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: