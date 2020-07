FORMELLO – Dubbio Luis Alberto e sorpresa Djavan Anderson, recuperato Marusic in panchina

Ore 10, la Lazio scende in campo e Inzaghi fa la conta. Sono tornati ad allenarsi gli assenti dei giorni scorsi a cui si aggiungono anche due recuperi come Marusic e Raul Moro. Il montenegrino e il giovane spagnolo hanno svolto l’intero lavoro in gruppo e siederanno in panchina. Da valutare le condizioni di Luis Alberto che è reduce da due giorni di riposo per un affaticamento, questa mattina ha preso parte alle prove tattiche iniziali per poi lasciare il posto ad un compagno. Non sta benissimo il numero 10 biancoceleste ma non vuole saltare il big match contro la Juventus. Viagga quindi verso la conferma il trio in mediana composto da Milinkovic-Parolo-Luis Alberto con Cataldi che nutre una speranza di scavalcare l’ex Parma. Sulla fascia destra ci sarà Manuel Lazzari mentre a sinistra arriva la sorpresa. Jony non è al meglio e non ha convinto affatto nelle ultime uscite, Lukaku non dà garanzie dal primo minuto per cui Inzaghi preferisce far esordire dall’inizio Djavan Anderson. L’olandese sta convincendo tutti dentro Formello e le sue doti atletiche possono adattarsi bene nel contrastare la velocità di Cuadrado e Douglas Costa. In difesa gli uomini sono contati e l’unico dubbio era la disposizione. Perplessità sciolta questa mattina quando sul terreno di gioco la retroguardia era così disposta: Bastos e Acerbi ai lati di Luiz Felipe a protezione di Strakosha. Davanti nessuna novità con il tandem Immobile-Caicedo. Prosegue il lavoro differenziato per Correa, improbabile una convocazione domani con l’argentino che spera di tornare contro il Cagliari.

LAZIO 3-5-2 : Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Djavan Anderson; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri; Vavro, Jorge Silva, Armini, Marusic, Andre Anderson, Cataldi, Falbo, Jony, Lukaku, Adekanye, Raul Moro. All.: Simone InzaghiLATIUM E’ IN DIRETTA





