Ci aveva pensato lui a lanciare i sogni della Lazio. Milinkovic-Savic nella gara d’andata contro la Juventus, grazia all’assist di Luis Alberto, aveva infilato un gran gol. Un gol dei suoi, di quelli che non si scordano e che ti fanno essere un grande campione. In questa ripresa di stagione era proprio ciò di cui la Lazio aveva bisogno. Serviva un altro Milinkovic che non facesse perdere le ambizioni alla sua squadra. Anche contro l’Inter il 16 febbraio di era dimostrato un vero e proprio trascinatore, mettendo il timbro ai sogni scudetto dei biancocelesti portandoli al secondo poco. A Bergamo sembrava non fosse cambiata la musica. Un grande colpo del serbo per portare ancora in alto la squadra e guidarla al traguardo.

La sfida di domani a Torino nel periodo del lockdown era stata incorniciata come l’appunta- mento per il sorpasso in vetta. Anche se la sera del 7 dicembre Sergej aveva confidato: «Lo scudetto è una parola troppo grande». Strada facendo a quel sogno ha però cominciato a cre- derci. Sa come imporsi a Torino: c’era il 14 ottobre 2017 quando la Lazio di Inzaghi ribaltò la Juve di Allegri. Vincere lo scudetto è diventato il suo progetto. Trat- tenne il fiato nel giugno del 2018 quando rumors di mercato lo indirizzavano verso la Juventus. Che poi con Ronaldo passò a un altro piano di rinforzi. Ora Milinkovic è un uomo mercato al top. Da cento milioni di euro, secondo la quotazione del presidente Lotito nella scorsa estate. Manchester United, Chelsea, Paris Saint Germain e Chelsea continuano a seguirlo. Sergej sognava la Champions, poi ha scoperto altre ambizioni. Forse è ai titoli di coda con la Lazio. Ci si può lasciare pure da amici. Certi sogni, come quello di vincere il campionato, portano anche altrove.

