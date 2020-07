Auronzo di Cadore 2020, Lacchè: “Il ritiro dovrebbe durare 12-14 giorni. Scriveremo un libro sugli anni della Lazio ad Auronzo con il ricavato devoluto in beneficenza”

Tredici anni consecutivi sotto le Tre Cime di Lavaredo. Questo il bilancio dei ritiri precampionato della Lazio che anche quest’anno, nonostante le date mutate, ha deciso di tornare nella sua seconda casa a partire dal 23 agosto. Del prossimo ritiro dei biancocelesti, ai microfoni di Radiosei, ha parlato il presidente di Media Sport Event Gianni Lacchè: “Rispetto agli scorsi anni, in linea di massima dovrebbe cambiare poco anche considerando che il Veneto ha disposizioni diverse rispetto ad altre regioni ed ovviamente prenderemo tutte le precauzioni necessarie. Avremo due alberghi invece di uno e forse non ci sarà il Fan Village anche se è presto per dirlo, ma per il resto il tutto credo rimarrà invariato. Credo che il ritiro avrà una durata dai 12 ai 14 giorni con una chiusura presumo dal 4 al 6 settembre. Nella giornata di sabato abbiamo definito il ritiro, ora stiamo lavorando per dare vita ad un progetto che accontenti tutti. In linea di massima in un albergo potrebbero esserci i giocatori e lo staff tecnico, mentre nell’altro, comunque adiacente all’Hotel Auronzo, potranno esserci le altre persone della società come quelle della comunicazione. Stamattina ho fatto una riunione in cui ero molto orgoglioso per la riuscita dell’evento anche quest’anno, ho ancora paura a dirlo, ma forse saremo l’unica squadra di Serie A a fare un ritiro strutturato come si fa normalmente. Sono molto contento per il comune di Auronzo che ha messo in campo grandissimi sacrifici per poterci ospitare anche quest’anno, la gente ci vuole bene. Anno dopo anno il ritiro ad Auronzo è migliorato, le persone ci vogliono veramente bene, ci tengono moltissimo, hanno fatto di tutto per averci nonostante le mille difficoltà. Da maggio stiamo lavorando piano piano a questo ritiro, alcune volte c’era scoramento, altre volte un barlume di speranza ed alla fine siamo riusciti con l’aiuto di tutti. Inoltre, ora faremo anche un libro riguardante la storia della Lazio in questi anni ad Auronzo di Cadore il cui ricavato sarà devoluto all’Ospedale di Auronzo. Gli abitanti della piccola località veneta si sentono romani e laziali dentro, si è creata una bella chimica tra la gente di Auronzo ed i tifosi della Lazio. Le difficoltà nell’organizzare un ritiro per una squadra di Serie A? La prima riguarda il centro sportivo che deve essere perfetto perchè lo staff tecnico ci tiene molto ad avere dei posti dove poter lavorare in ottima sintonia con tutti e deve essere simile a quello usato durante l’anno. Un’altra difficoltà riguarda l’albergo perchè bisogna contemperare le mille esigenze dei calciatori. Mi ricordo un aneddoto legato a Falcao quando era al Monaco: in una partita amichevole lui chiese di avere una stanza dove dovevano essere messe tutte tende nere perchè altri colori gli davano fastidio. Oramai con la Lazio abbiamo una struttura ben definita con il mitico cuoco Giocondo”.

