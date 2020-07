Carlo Pedersoli, nipote di Bud Spencer: “Seguo sempre i biancocelesti, anche mio nonno era molto tifoso della Lazio”

Carlo Pedersoli Junior, artista marziale, nipote di Bud Spencer, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Il pettegolezzo”, su Cusano Italia Tv (ch. 264 dtt).

Riguardo i suoi esordi nelle arti marziali miste. “Vent’anni fa questa disciplina non era molto conosciuta. In tempi recenti invece sta prendendo piede sempre di più. Io l’ho conosciuta all’età di 15 anni, con uno zio che era appassionato e mi ha trasmesso la passione per gli sport da combattimento. Io sono l’unico sportivo in famiglia oltre a mio nonno (Bud Spencer), sono l’unico che ha raccolto la sua eredità, sto provando a farlo al meglio anche per onorare il suo nome”.

Sugli allenamenti. “Mi alleno 3 ore al giorno. In questo sport utilizziamo tutte le parti del corpo e tutti gli stili di combattimento possibili. E’ come se ci allenassimo per combattere a 360 gradi, sia utilizzando la lotta che i colpi, devi essere preparato per tutte le fasi di combattimento. Si alterna pugilato, calci, lotta a terra e libera, a questo vanno aggiunti la preparazione fisica e un’ottima alimentazione”.

Sul rapporto con l’allenatore. “Il rapporto con lui è fondamentale, perché l’allenatore ti forma, cerca di trasmetterti le sue esperienze per cercare di non farti fare gli stessi errori. Io fortunatamente ho un coach e un team di specialisti, persone che lavorano a tempo pieno sul mio corpo e la mia immagine”.

Riguardo la passione per il calcio. “Purtroppo non è facile conciliare gli impegni con la passione per il calcio. Prima di iniziare con l’MMA andavo spesso allo stadio, avevo l’abbonamento in curva nord, adesso è più complicato. Però seguo sempre la Lazio. Anche mio nonno era molto tifoso della Lazio”.LATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: