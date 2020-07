De Martino sulle regole social della Lazio: “Esiste un decalogo e un regolamento per tutti i tesserati ed i dirigenti. Gli attacchi ad Immobile censurabili”

La Lazio, una grande famiglia strutturata nel dettaglio dove ognuno conosce le proprie competenze. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, il direttore della comunicazione biancoceleste Stefano De Martino, ha parlato dell’utilizzo del web e dei social dai parte dei calciatori difendendo anche Ciro Immobile dagli attacchi ricevuti: “Uno studio recente ha dimostrato che i dati di scambio d’informazioni nel periodo covid sono cresciuti del 600% rispetto al restante periodo annuale. Si tratta di numeri incredibili e lo studio mostra come anche chi non usufruiva dei social si è iscritto creando dei profili. L’utilizzo di ogni mezzo di comunicazione è giusto, ma siamo coscienti che le dichiarazioni rese da personaggi che capaci di influenzare l’opinione pubblica necessitano di un’attenzione specifica. Il mondo del web e dei social è regolato da poche norme e nel nostro caso abbiamo una struttura che controlla e lavora favorendo il colloquio considerati gli argomenti che, anche se riguardanti la vita privata, si accompagnano sempre all’aspetto professionale del tesserato. Dal momento in cui ho preso la direzione della comunicazione abbiamo, insieme alla società, previsto un decalogo e un regolamento riguardante tutti i tesserati ed i dirigenti. È consentito l’utilizzo dei social anche per comunicazioni di vita privata ma i nostri membri sanno che è permesso solo un certo modo e un certo comportamento all’interno dei social nei quali non si va su si tratta di contenuti del proprio lavoro.

Qualunque cosa venga inserita non deve ledere l’immagine del club e su questo punto non ho mai registrato alcuna discrepanza. Esiste un controllo quotidiano grazie alla redazione che visiona i profili dei tesserati, ma teniamo anche un controllo di tutte le informazioni che ruotano intorno al mondo Lazio. Non solamente nel nostro Paese, ma per rimanere in Italia è un far west, la responsabilità deve essere ancor più diretta più diretta su ciò che viene scritto perché spesso questo diviene motivo di agitazione. Serve una regolamentazione ulteriore e severa con una responsabilità diretta. Per quanto riguarda la situazione di Immobile dico che ogni attacco verso di lui come verso gli altri tesserati è censurabile. La passione è giusta, ma arrivare ad attacchi personali che giungono a toccare i componenti familiari non è tifo. La società condanna questi atteggiamenti, e in particolare discutere il rendimento di Immobile è assurdo. È vero è che oggi tutta la squadra non sta rendendo come prima con i media che stanno cercando di risolvere l’interrogativo in ogni modo. Leggiamo molte cose, ma tante informazioni non sono corrispondono al vero. La società chiaramente si interroga con professionalità ma nessuno evidenzia il fatto che a noi manchino cinque giocatori molto importanti. Serve capire gli aspetti legati non semplicemente correlati al discorso della preparazione, siamo in presenza della terza formazione in Serie A che corre di più”.

