Diritti tv, settimana decisiva: arrivati Lotito e Ferrero al pranzo voluto da De Laurentiis | VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 13.15- Si va riempendo la sala per il pranzo voluto dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Oltre a Lotito e Ferrero, ecco altri rappresentanti di club: Barone Jr, Carnevali, Setti e Fienga.

E’ una settimana cruciale per la Serie A. Non solo perché in otto giorni la Juventus potrebbe dare la stoccata decisiva per lo scudetto, ma perché nei prossimi giorni è attesa la svolta finale per i diritti tv. Entro venerdì il presidente di Lega Dal Pino, affiancato da Lazard come advisor finanziario, attende la presentazione di offerte vincolante da parte dei fondi interessati alla creazione di una media company. Ma proprio l’ingresso in scena dei fondi (in corsa Cvc, Bain, Advent, Tpg, Apollo e General Atlantic), sottolinea l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, cambia lo scenario per i diritti del triennio 2021-2024: se il bando, si legge, non garantirà i minimi richiesti, le società percorreranno la strada del canale di Lega, ma anche la realizzazione di questo progetto divide i club.

CLUB DIVISI – Diverse le posizioni dei vari presidenti di A. Il numero uno della Lazio Claudio Lotito spinge per affidarsi a Wanda (in Italia rappresentata da Marco Bogarelli) come partner per tecnico per l’allestimento di Lega Channel, mentre Aurelio De Laurentiis esporrà oggi ai presidenti, invitati per un pranzo al Ritz di Roma, il proprio piano per la massimizzazione dei profitti dei diritti tv: un progetto di produzione e distribuzione da realizzare con il finanziamento dei fondi interessati, senza che questi però diventino soci al 15% della nuova media company. Una linea questa, scrive il CorSera, che non trova l’appoggio di alcuni club come Inter, Juve, Milan, Roma e Torino, convinti invece della necessità di dotarsi di una nuova managerialità, anche se costretti a condividere politiche e strategie con un fondo. La partita per i diritti tv della Serie A entra nel vivo. calciomercato.com

Al pranzo voluto dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sono già arrivati anche Claudio Lotito, presidente della Lazio, e Massimo Ferrero, patron della Sampdoria. All’entrata, Ferrero ha rilasciato una breve battuta sull’argomento dei diritti tv: “Stiamo lavorando per il bene del calcio. Ci aspettiamo sempre il meglio per i nostri tifosi”.

🗣 ‘Lavoriamo per il bene della Lega”

Così @unavitadacinema all’ingresso del pranzo voluto da @ADeLaurentiis per discutere sui diritti tv

Già presenti #Lotito e lo stesso #DeLaurentiis

🎥 @dariomarchetti7 pic.twitter.com/v0p32yankd — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) July 20, 2020

LATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: