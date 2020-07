Hernanes: “La Juventus vincerà il campionato, mentre la Lazio andrà in Champions League. Rapporto con Lotito? Non è rimasto niente tra noi”

A pochissime ore dalla super sfida dell’Allianz Stadium, il doppio ex di giornata Hernanes è tornato a parlare. Lo ha fatto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dove ha rivelato come la lotta per il titolo non sia in discussione con una Juventus sicuramente trionfatrice finale grazie ai molti punti di vantaggio accumulati. Una chance, quella dello scontro di stasera, che la Lazio non potrà sfruttare al meglio in ottica tricolore, anche se ciò non rappresenta un grande rimpianto per il Profeta per il quale i biancocelesti andranno in Champions League raggiungendo un grande risultato. Tanto presente, ma anche un cenno al passato. E così, alla domanda circa un rapporto con Lotito, il brasiliano risponde semplicemente come non esistano più rapporti dopo l’addio nel gennaio del 2014 anche se, in ogni, lo ringrazia per la possibilità ricevuta precisando inoltre come con Tare stia facendo un grande lavoro. C’è ancora passione per la Lazio nelle parole di Hernanes che prima afferma come la sua miglior partita con l’aquila sul petto sia stato il derby di Coppa Italia con la Roma e poi paragona Inzaghi, in un confronto a tema vinicolo, ad un Nebiolo d’Alba, un vino buono, ma giovane proprio come il tecnico piacentino.

