Juventus-Lazio, Tare: “Orgogliosi di quanto fatto, proviamo a vincere con entusiasmo. Cerchiamo un attaccante”

Il tempo sta per scadere, a breve sarà Juventus-Lazio. Una sfida che poteva dire molto qualche mese fa e che invece adesso ha tutt’altro volto. A presentare la gara ci ha pensato il d.s. Igli Tare. Ecco le sue parole a SkySport: “Adesso non dobbiamo ragionare con i se e con i ma, tutto ciò che è stato detto nei giorni scorsi non sono giustificazioni ma dati di fatto. Abbiamo aspettato questa partita con grande entusiasmo, dobbiamo portare questo entusiasmo sul campo. Abbiamo visto a Udine lo spirito di questo gruppo, non il gioco ma questo spirito è un punto di partenza. Da qui dobbiamo partire per provare a vincere questa partita. Non abbiamo avuto ricadute, ma infortuni veri. Nelle prime quattro settimane dopo il lockdown stavamo benissimo, eravamo felici e la condizione era impressionante. Con gli allenamenti di gruppo sono successe cose che non ci aspettavamo. Questo non può essere un alibi, la squadra c’è e dobbiamo chiudere alla grande questa stagione perché non dobbiamo dimenticarci che stagione straordinaria ha vissuto la Lazio. Non ci dobbiamo arrendere, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e vogliamo riprovarci anche stasera, nulla è impossibile. Mayoral? È un giocatore che ha fatto una carriera importante, in questo momento possiamo solo dire che la Lazio è alla ricerca di un attaccante sicuramente, forse anche due. L’ho detto in passato, valuteremo qualsiasi offerta dovesse arrivare e se entrambe le parti saranno contente allora penseremo a qualche cessione. Per il momento non sono arrivate proposte interessanti”.

