Ravanelli: “Juve-Lazio rimane una sfida scudetto. Immobile? Un pilastro per la Lazio, non c’è miglior ambiente di quello biancoceleste”

Manca sempre meno al big match di questa sera tra Juventus e Lazio. I bianconeri per chiudere definitivamente la questione scudetto, i biancocelesti per portarsi a -5 dalla squadra di Sarri, ma soprattutto arrivare alla matematica qualificazione in Champions League: infatti, dopo il pareggio di ieri tra Roma ed Inter, ora alla squadra di Inzaghi bastano solo due punti in cinque partite per conquistare l’aritmetica. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb è intervenuto il doppio ex, Fabrizio Ravanelli, per dire la sua sul match di stasera ma non solo: dal momento che stanno vivendo le due squadre, al mercato che incombe. Queste le sue parole: “Non dimentico gli anni alla Lazio, ma il mio cuore batte solo per il bianconero.

Tutte e due non arrivano nella migliore condizione, rimane comunque una sfida Scudetto. Sulla carta è da tripla, la Lazio non vince da tanto tempo e la Juve in tre partite ha fatto due punti. Stasera la decideranno i campioni. Credo che la Lazio abbia fatto un grandissimo campionato, ha lottato sino alla fine per lo Scudetto. Non riesco a capire quali possano essere stati i problemi della Lazio. Per quanto riguarda la Juve, quando mancano calciatori importanti si complica tutto. L’assenza di Khedira s’è fatta sentire. In ogni caso se la Juve riuscisse a portare a casa il campionato avrebbe fatto comunque un buon lavoro”.

Per concludere, si è espresso anche sulle voci di mercato che riguardano Ciro Immobile, bomber biancoceleste incedibile per la società: “È un pilastro per la Lazio. Non c’è miglior ambiente di quello biancoceleste per andare all’Europeo. Io rimarrei in Italia, anche perché la Lazio gioca per lui ed è al centro del progetto”.

