Valente, responsabile allo sport M5S: “Dobbiamo pensare a una riapertura degli stadi, è più che mai necessario”

Simone Valente, ex sottosegretario del primo governo Conte e responsabile allo sport del Movimento 5 Stelle, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica, dove si parla della ripresa del campionato, del testo di riforma dello sport del quale si sta occupando il ministro Spadafora, ma anche di un tema molto importante per i tifosi: la riapertura degli stadi al pubblico. Valente ha avuto un ruolo centrale nella ripresa del campionato italiano, mediando tra federcalcio e governo. Queste le sue parole sulla ripresa e sulla riapertura degli stadi: “Sì, ma ora dobbiamo pensare a una riapertura degli stadi, mantenendo sempre il distanziamento sociale. E’ più che mai necessario. Anche con capienza ridotta o molto ridotta, e grande attenzione ai flussi di entrata e di uscita. Molti club hanno già avanzato proposte: si potrebbe già sperimentare in stadi più piccoli, con capienze più piccoli, magari in serie inferiori: il calcio non trasmette tutte le sue emozioni senza il pubblico”.

Domani ci sarà proprio l’incontro tra Valente e Spadafora per discutere della riforma dello sport. Queste le sue dichiarazioni sul testo: “Sport e Salute doveva essere il centro, il cuore dello sport di base. Ma si sono mischiate molto le carte. Non c’è più ordine, c’è disorientamento. Sono quasi due anni che è stato fatto il primo atto di riforma, è il momento di chiuderla. Questa è una legge delega: il parlamento si è già espresso chiaramente, ora va attuata. E non va sforato il perimetro con questioni che divergono o che non sono previste. Domani al ministro proporrò delle modifiche al testo da portare in approvazione. Quali? Doveva definire i criteri di distribuzione dei fondi agli organismi sportivi, alle federazione agli Enti di Promozione, alle Discipline Sportive Associate e occuparsi dello sport di base. Nella bozza che ci è stata inviata invece, Sport e Salute viene molto svuotata delle sue competenze, in favore da una parte del dipartimento sport del governo, dall’altra del Coni. Infatti al Coni vengono date competenze che in realtà non c’entrano con quello che prevedeva la delega, come l’organizzazione e il potenziamento dello sport, il riconoscimento della personalità giuridica e il registro Coni, ossia il registro di federazioni e tesserati dello sport. E’ stato immaginato un assetto parecchio diverso rispetto allo spirito della riforma”.

Infine, nella lunga intervista, è stato toccato anche l’argomento del nuovo stadio della Roma, con l’iter bloccato da anni. Questo il suo pensiero: “Accolgo favorevolmente l’apertura del Campidoglio. Posso dire che la vicenda deve arrivare al termine perché è un investimento importante per la comunità e per la città”.

LATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: