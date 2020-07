FORMELLO | Correa torna in gruppo, ma rimane in dubbio per il Cagliari. Lukaku, dopo la tribuna di ieri arriva anche la multa

Dopo la sconfitta contro la Juventus, la Lazio si è ritrovata questo pomeriggio sui campi di allenamento di Formello per preparare la partita di giovedì contro il Cagliari, che avrà luogo allo Stadio Olimpico di Roma alle 21:45. Tre giorni per raggiungere l’obiettivo stagionale, la Champions League: bastano infatti 2 punti (in realtà anche 1, finché la differenza reti con la Roma rimane favorevole ai biancocelesti) per la qualificazione matematica alla fase a gironi del torneo. Con la squadra si rivedono Jony, Marusic e Patric (quest’ultimo squalificato per quattro giornate per il morso rifilato a Donati durante Lecce-Lazio, poi ridotte a tre). In gruppo ritorna anche Joaquin Correa, ma rimane in dubbio per la partita con il Cagliari, mentre Luis Alberto, out contro la Juventus, ha svolto solamente lavoro differenziato ed una corsetta. Capitolo Jordan Lukaku: l’esterno biancoceleste doveva essere regolarmente in panchina nel match di ieri, ma è stato lasciato in tribuna a causa di motivi disciplinari. Oggi si è regolarmente allenato, ma la società gli ha comminato una multa.

