I presidenti non vogliono mollare il loro giocattolo. Nemmeno se si parla di una piccola parte (15%). Una riunione di circa tre ore in un hotel romano. Il patron del Napoli De Laurentiis a illustrare la rivoluzione in tema di diritti televisivi. Che verrebbero gestiti in totale autonomia dalla Lega di Serie A. In poche parole lo scopo è quello di creare un canale ad hoc. Secondo molto fondamentale per la sopravvivenza e la valorizzazione del prodotto. Presenti fisicamente Lazio, Milan, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Genoa, Torino, Sassuolo e Verona. Collegati via web invece Inter, Atalanta, Cagliari, Udinese, Parma, Lecce, Spal e Bologna. Non hanno partecipato Juventus e Brescia. Assenti anche il numero uno della Lega, Dal Pino e l’ad De Siervo. Una riunione politica più che un incontro tecnico. Se Laurentiis tramite una lunga serie di slides (qualcuno riferisce con numeri non proprio aggiornati) ha spiegato io progetto che sembra aver riscosso successo. Molto simile a quello presentato anni fa da MediaPro. L’idea è quella di rendere la Lega editore di una società di produzione che curerebbe la diretta delle partite, una magazine, e prodotti ancillari da rivendere agli operatori di mercato. Per farlo bisognerebbe creare una media company. Lo schema ricalca per molti aspetti quello su cui sta lavorando il presidente di Lega, Dal Pino.

DIATRIBA

La differenza sostanziale è una: i fondi non dovranno entrare come partner. Piuttosto si cerca un fondo di debito che aiuti la nascita della start-up. Ecco perché si sono detti contrari alla cessione di una parte (si parla del 15%) del prodotto e a far entrare un fondo come socio che comporterebbe un management autonomo dell’assemblea dei club per la media company. Due pilastri su cui si fonda, invece, l’idea di Dal Pino e De Siervo per arginare le liti tra i patron e rendere più snello il processo decisionale. Ecco perché DeLa&Co vogliono un partner che sia solo industriale. E qui si fanno i nomi di Wanda (con ogni probabilità il 24 farà una doppia offerta) e di Mediapro. Il valore della Serie A è di circa 1,5 miliardi a stagione.

LUNEDÌ NUOVO INCONTRO

Una volta che verrà creato il canale, il prodotto sarà distribuito per piattaforma in base a quanto stabilito dalla legge Melandri. Con questo modello i presidenti, per la prima volta, avranno il diretto controllo degli abbonati. Lunedì nuovo incontro, con ogni probabilità nello stesso hotel romano. Da capire chi potrà entrare in gioco. Non si è parlato esplicitamente di Tim (tirata in ballo nei giorni scorsi). Chiaro che con la nascita della rete unica la vera partita ora si giocherà sui contenuti. Ora c’è da capire come reagiranno i fondi. Entro venerdì il presidente Dal Pino, affiancato da Lazard in qualità di advisor finanziario, attende infatti la presentazione di offerte vincolanti per la creazione della media company in vista del bando per i diritti tv del triennio 2021-24. A fine mese l’assemblea di Lega stabilirà quale modello i club vorranno adottare: quello di Dal Pino o quello di De Laurentiis. Il Messaggero/Emiliano Bernardini

