Il Tempo | Immobile non basta: la Juventus vola via

Niente da fare. La Juve vince il suo nono scudetto di seguito a meno di clamorosi crolli, la Lazio ha dato segnali di risveglio e può raggiungere un posto in Champions. Troppe assenze e la solito sfortuna post covid (compreso il quarto rigore contro): vincono i bianconeri, doppietta di Ronaldo all’inizio della ripresa dopo un buon primo tempo della Lazio, inutile il trentesimo gol di Immobile nel finale. Pagati due errori di Bastos e Luiz Felipe, per il resto un’onorevole sconfitta. Sarri presenta la miglior Juve possibile se si escludono i lungodegenti Khedira e Chiellini. In attacco fiducia al tridente Douglas Costa, Dybala e Ronaldo mentre Pjanic va inizialmente in panchina. In realtà avrebbe dovuto giocare Higuain ma un risentimento muscolare dell’attaccante durante il riscaldamento rilancia il fantasista argentino. La lista degli indisponibili della Lazio è lunghissima, nemmeno il più pessimista dei tifosi avrebbe mai pensato di presentarsi a casa della Vecchia Signora del calcio italiano senza cinque titolari e quattro comprimari. Il toltale fa nove, Inzaghi è costretto a far esordire Djavan Anderson dal primo minuto. Il brasiliano si era fatto apprezzare nel ritiro di Auronzo di Cadore più per le sue doti da pianista che di cursore di fascia. Del resto sulla sinistra manca Lulic e si è fermato anche Jony il suo sostituto e pure Marusic è rimasto a casa contribuendo alla moria degli esterni.

Che poi aumenta con la punizione per Lukaku, in tribuna per motivi disciplinari. In difesa manca Radu, in mezzo Leiva e Luis Alberto, in attacco Correa e in più è squalificato Patric. I reduci si schierano con il solito 3-5-2, Immobile e Caicedo sono i terminali offensivi con Ciro in lotta con Cr7 per il titolo dei bomber. Fischia Orsato nel deserto dello Stadium. Juve all’assalto, Lazio tutta chiusa dietro che cerca di appoggiarsi sui due attaccanti. Il primo squillo vero è di Alex Sandro che in mischia colpisce il palo esterno. Poi Rabiot impegna Strakosha ma soprattutto, poco prima della fine del primo tempo, Immobile pareggia il conto dei pali con un tiro da fuori area che fa gridare al gol. Si riparte e subito la Juve trova il vantaggio con un rigore concesso dal Var per un fallo di mani di Bastos: Ronaldo fa centro. Altri due minuti e la Lazio va in bambola: sbaglia Luiz Felipe, Dybala serve a Cr7 la doppietta: 30 gol. Tanti cambi della Juve che ce l’ha, Inzaghi prova con Vavro, Adekanye (esce Djavan Anderson stanchissimo) e Andrè Anderson. Traversa di Ronaldo, Dybala fallisce il tris, la Lazio reagisce e trova un rigore che Immobile fa trenta pure lui. Poi Inzaghi mentre anche i due giovani Falbo e Moro. La Juve si chiude, ha paura, Milinkovic sfiora il pari, ma Sarri porta a casa una vittoria dal sapore di scudetto. E ora il Cagliari per provare a blindare la Champions e magari cercare di riprendere Atalanta e Inter ancora a portata di rimonta. Il Tempo\Luigi Salomone

LATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: