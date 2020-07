PAGELLE – Immobile torna King Ciro, che esordio Djavan! La Luiz Felipe Onlus impicca la gara

Strakosha 6,5 – Ringrazia il palo sulla capocciata di Alex Sandro nel primo tempo, attento più volte su Dybala nella ripresa. Sfiora il pallone sul rigore di CR7 che sblocca il risultato, non può nulla sul raddoppio. Anche oggi la sua non uscita quotidiana arriva puntuale ma per fortuna non porta danni.

Bastos 6,5 – Se tutte le squadre avessero un Cristiano Ronaldo, sarebbe fra i difensori migliori della Serie A. Alla fine CR7 trova la doppietta ma in modo fortuito con l’angolano che non perde il duello, unica sfiga quel tocco di gomito.

Luiz Felipe 4 – Le maglie bianconere gli suscitano degli istinti misericordiosi che lo portano a regalare il pallone agli avversari. Se contro l’Udinese è stato graziato da Lasagna, stasera il miracolo non si ripete regalando il 2-0 che chiude purtroppo la partita.

Dall’89’ Falbo SV

Acerbi 7 – Praticamente è Iron Man. Non teme i duelli in velocità con Douglas Costa e Cuadrado nemmeno quando si sposta a fare il laterale di sinistra nel tentativo di recuperare la partita.

Lazzari 6,5 – Con un paio di accelerazioni mette i brividi ad Alex Sandro che capisce l’antifona e lo sbraga per non farlo più scattare. Si conferma ancora una volta fra i migliori in campo.

Dall’89’ Raul Moro SV

Milinkovic 6,5 – Si mette al servizio della squadra: sponde, controlli e duelli aerei. Ci prova su punizione ma Szczesny gli nega la gioia nel finale, unico neo la gestione di un pallone al limite dell’area nel primo tempo.

Cataldi 5,5 – Sfiora il vantaggio con un tiro dal limito arrivando a rimorchio su Milinkovic, fa girare bene il pallone dettando i ritmi di gioco con intelligenza. Penalizzato da quell’evitabile passaggio a Luiz Felipe che poi sbaglia il controllo sul pressing dei bianconeri nell’azione che chiude la gara e per un altro pallone perso che porta alla traversa di CR7.

Dal 75′ Andre Anderson 6 – Si presenta con personalità andando al tiro da oltre venti metri deviato in angolo. Un mistero il motivo per cui non è mai stato preso in considerazione in questo periodo.

Parolo 6,5 – Accusa la fatica e si aggrappa a tutto il suo mestiere per portare a termine la partita. Prezioso contributo nella doppia fase sia da mezzala che da regista.

Djavan Anderson 6,5 – Esordire dall’inizio contro la capolista in trasferta in questo modo non è da tutti. Accetta il duello supersonico con Cuadrado a cui fa fare più di una brutta figura. E’ la prova che in un momento di difficoltà atletica, la freschezza è una risorsa.

Dal 66′ Vavro 6 – Svirgola un pallone interessante in area bianconera, per il resto si limita a spazzare lontano dalla sua porta.

Caicedo 6 – Nella prima mezzora è impeccabile, poi subentra la fatica e la fisicità di De Ligt che lo portano ad un inesorabile calo.

Dal 66′ Adekanye SV

Immobile 7 – Un palo che ancora trema nel primo tempo, pochi centimetri e magari stavamo raccontando una partita diversa. Si procura con malizia il rigore e lo realizza con rabbia per riprendere in vetta CR7.

All. Inzaghi 7 – Otto assenti di cui sei titolari. Senza Luis Alberto mette in piedi una Lazio operaia che bada più alla praticità che alla bellezza e ritrova la sua squadra. Sfiora l’impresa contro una Juventus davvero misera come qualità di gioco, ora testa al Cagliari per archiviare il quarto posto.

