CdS | Luis Alberto ci prova: oggi provino decisivo

Si vede un po’ di luce in fondo al tunnel. Qualcosa si muove in infermeria, Simone Inzaghi incrocia le dita e aspetta il rientro dei giocatori che sono rimasti fuori a Torino per problemi fisici, squalifiche e punizioni. Una lunga lista da accorciare, dopo settimane di emergenza totale. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il più atteso è sicuramente Luis Alberto, out con la Juventus per un problema al ginocchio. Ieri ha fatto il primo passo verso il rientro: ha raggiunto il centro di Formello e, dopo un confronto con il tecnico, ha svolto la seduta di scarico con corsa differenziata in scarpe da ginnastica. Effettuerà un test oggi alle 18, il suo rientro potrebbe essere fondamentale per la Lazio, ritrovando così fantasia e geometrie in mezzo al campo.

CONDIZIONI

Da uno spagnolo all’altro, Jony ha risolto l’affaticamento e si è rimesso a disposizione. Anche l’esterno si era bloccato dopo il match con l’Udinese, le prove odierne sveleranno se riuscirà ad oltrepassare Djavan Anderson. Poi c’è Marusic che viaggia verso la convocazione, ma non è ancora pronto per rientrare nel blocco dei titolari. Da domenica è ritornato ad allenarsi con i compagni e dovrebbe accomodarsi in panchina.

TUCU

Quello che spera Correa, fermo dal 4 Luglio dopo la gara con il Milan per un infortunio al collaterale del ginocchio sinistro. Tenta il recupero per il Cagliari o per il Verona. Dopo una settimana di lavoro differenziato si è rivisto in gruppo nella sgambata di ripresa: tutore vistoso e fratino da jolly per evitare contatti durante il possesso palla. La seduta a ranghi ridotti ha finalmente portato qualche segnale positivo.

CAGLIARI

Nel pomeriggio si capiranno meglio le intenzioni di Inzaghi. Patric ha scontato la squalifica rimediata per il morso a Donati, e si riprenderà una maglia da titolare. Probabile linea con Acerbi, Luiz Felipe e Patric, con il Leone sul centro sinistra vista l’assenza di Radu (polpaccio, campionato finito). A centrocampo Lazzari e Milinkovic ci sono, con Luis Alberto ok l’ultimo posto se lo giocano Parolo e Cataldi che però non ha ma smaltito del tutto la distorsione alla caviglia rimediata a Bergamo. Davanti scelte obbligate con Immobile e Caicedo.

LATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: