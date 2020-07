ESCLUSIVA | Acquafresca avverte la Lazio: “Il Cagliari è una mina vagante. Auguro a Immobile di vincere la classifica marcatori”

La Lazio lotta, combatte e reagisce ma esce ancora sconfitta, questa volta contro la capolista Juventus abile nell’archiviare il nono Scudetto consecutivo. Dopo il k.o. dell’ Allianz Stadium, per raggiungere aritmeticamente il quarto posto i ragazzi di Inzaghi avranno bisogno di due punti nelle ultime quattro giornate con la prima chance utile per chiudere il discorso in programma già domani, quando all’Olimpico arriverà il Cagliari. I sardi, che dall’approdo di Zenga hanno conquistato 10 punti in otto giornate, sono virtualmente in vacanza grazie ad una salvezza matematica agguantata dopo mesi bui iniziati dal colpo di testa di Caicedo alla Sardegna Arena nel mese di dicembre. Tra infortuni, carenza di risultati e voglia di rivalsa degli isolani si prospetta una gara delicata per i biancocelesti alla ricerca della vittoria smarrita. Per analizzare al meglio i vari temi del match, LazioPress.it ha contatto in esclusiva l’ex rossoblu Robert Acquafresca.

Contro la Juventus la Lazio ha perso nuovamente, seppur abbia dimostrato una buona reazione. Quanto pensi possa influire questo atteggiamento domani?

“Purtroppo ai biancocelesti la sorte è girata un po’ male, non è più la squadra di inizio o metà stagione. Sicuramente ora sono tagliati fuori dalla corsa Scudetto, ma la Lazio rimane sempre una squadra da prendere con le pinze considerata la sua pericolosità offensiva”.

Il Cagliari nelle ultime 8 ha conquistato 10 punti. L’arrivo di Zenga è stata la scintilla giusta per una lenta ripartenza?

“C’è da dire che Maran aveva fatto un grandissimo lavoro, ma purtroppo quando i risultati scarseggiano i primi a pagare sono gli allenatori. Il suo lavoro è fuori discussione e sotto gli occhi di tutti, Zenga è stato bravo a mettere un attimo le cose a posto”.

Zenga dovrà fare a meno di Nainggolan, mentre Inzaghi sarà ancora in emergenza nonostante qualche rientro. Credi che complice questa situazione il gap tecnico tra le due squadre si sia un po’ ridotto?

“Credo di sì anche perchè non dimentichiamoci che il Cagliari quest’anno ha ottenuto ottime vittorie anche in trasferta contro formazioni importanti. I rossoblu sono una mina vagante. Anche se esiste un gap tecnico tra le due formazioni, i sardi per il loro modo di giocare possono mettere in difficoltà la Lazio”.

Il Cagliari è salvo, mentre la Lazio cerca i due punti necessari per il quarto posto matematico. Quanto incideranno le motivazioni?

“Sicuramente le motivazioni in questo momento della stagione rivestono un ruolo centrale, però i giocatori sono dei professionisti ed una volta raggiunto l’obiettivo ne cercano uno nuovo. I calciatori sono competitivi, hanno fame di migliorarsi sempre e quindi penso che anche in casa rossoblu ci siano delle motivazioni”.

A proposito di motivazioni, il finale rocambolesco dell’andata seguito da molte polemiche potrebbe essere uno stimolo in più per gli isolani?

“Da quella serata è passato un po’ di tempo, dunque non penso che il ricordo della gara d’andata possa incidere nella sfida di domani”.

Da ex attaccante, il rigore segnato contro la Juventus può essere un nuovo trampolino di lancio per Immobile? Il fatto che Ronaldo l’abbia raggiunto in cima alla classifica marcatori rappresenta un motivo ulteriore per tornare a fare gol?

“Assolutamente sì, il rigore contro i bianconeri può essere un punto per ripartire. Credo che lui voglia vincere a tutti i costi la classifica marcatori ed essere in competizione con Ronaldo da un lato lo rende orgoglioso e dall’altra aumenta la sua voglia di essere primo. Auguro a Ciro di farcela, sarebbe bello vederlo vincere la classifica dei cannonieri come sarebbe stato bello vedere la Lazio vincere lo Scudetto”.

LATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: