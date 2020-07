ESCLUSIVA LATIUM | Canigiani: “Entro la fine della stagione sarà presentata la nuova maglia”

Marco Canigiani, direttore marketing della Lazio, è intervenuto questa sera in esclusiva ai microfoni di Latium: “Ritiro? La partenza è fissata per il 23, la data di conclusione ancora non è stata definita. E’ un segnale importante di ripresa delle attività, di normalità rispetto a quello che sta accadendo. Il periodo è diverso dal solito dalle esigenze tecniche alle disponibilità delle strutture. A breve uscirà un programma più dettagliato. Il comune di Auronzo sta predisponendo le misure obbligatorie necessarie. Tutto verrà fatto a regola d’arte. Riapertura stadi? Tutta la Serie A ha lavorato nella speranza di poter riaprire gli stadi parzialmente anche nelle ultime giornate. Il tempo stringe, non so se ci riusciremo. I protocolli sono molto stringenti, non so se si riuscirà per queste ultime giornate. Speriamo di avere il via libera per la prossima stagione. Non abbiamo certezze, abbiamo difficoltà a programmare quello che si farà. Viviamo alla giornata. Cerchiamo di prepararci alle varie opzioni. Abbonamenti? A breve predisporremo il voucher e ci saranno novità. Poi spiegheremo bene come potrà essere utilizzato. Per la campagna abbonamenti non possiamo fare alcuna previsione. Non sappiamo come distribuire le persone all’interno dello stadio. Quello che è accaduto ha stravolto tutto. La maglia? Uscirà entro la fine della stagione. Ad Auronzo vedremo se riusciremo a presentare una maglia. Abbiamo l’esigenza di inserirle nei punti vendita. Sponsor? C’è la novità di Trenitalia che sarà sulla nostra manica per due anni. Si sta lavorando su varie piste, speriamo di portare qualcosa di buono. Prossimo anno? Non ci sarà la maglia gialla”.

