Vavro punta l’obiettivo e punge Ronaldo: “Il nostro traguardo è la Champions League. Dybala il più forte della Serie A, non CR7”

Denis Vavro, l’oggetto misterioso della difesa laziale giunto nello scorso mercato estivo, complici i tanti infortuni, sta trovando spazio tra prestazioni altalenanti. Il centrale slovacco è tornato a parlare ai microfoni di Nový Čas dove ha commentato la gara con la Juventus e la stagione dei biancocelesti: “ Contro la Juventus, anche se siamo usciti sconfitti, giudico positivamente la prestazione dato che abbiamo dimostrato di poter giocare a calcio. Complice un po ‘di fortuna, abbiamo trovato il gol. Non riusciamo a vincere da cinque gare. Con i bianconeri, comunque, siamo scesi in campo con l’idea di interrompere la serie negativa, vincere ed assicurarci un posto in Champions League. Cosa mi ha detto Inzaghi prima di scendere in campo? In primis, è molto complicato giocare quando la tua squadra è sotto di due reti. Le istruzioni erano chiare, non subire più cercando di fare qualcosa per risollevare il risultato. Difficile marcare una stella come Ronaldo? Forse ora infastidirò i suoi fan con le mie dichiarazioni, ma non è più il Ronaldo del Real Madrid. Possiede ancora la sua qualità, un’eccellente capacità di posizione ed il fiuto degli obiettivi, ma la sstella più grande Dybala. Ho desiderato una sua maglia e questo sogno si è avverato. Ritengo sia attualmente il miglior giocatore della Serie A . Per noi, la priorità rimane quella di raggiungere il posto in Champions League e, certamente, proveremo a scalare la classifica nelle ultime quattro sfide. Giocare in uno stadio vuoto? È complicato, specialmente quando giochiamo in grandi impianti. Lì si avverte davvero ogni starnuto (ride n.d.r). Penso che la situazione muterà con i tifosi che saranno in tribuna dal nuovo anno”.

