Lazio, missione compiuta: quarto posto blindato e Immobile stacca Ronaldo

All’Olimpico la Lazio piega il Cagliari in rimonta (2-1) e torna alla vittoria in casa dopo quasi un mese. Blindato il quarto posto che vale la Champions. A segno Milinkovic-Savic e Immobile, che stacca di nuovo Ronaldo (31 gol a 30).

La qualificazione alla Champions League era l’obiettivo per il quale la Lazio era stata costruita. Ecco perché, al fischio finale di Piccinini, sono entrati tutti in campo a festeggiare quasi come fosse arrivato uno scudetto. Quello, la Lazio lo ha sognato, prima di capire che non è ancora il momento, anche se la sconfitta della Juventus a Udine ha aumentato i rimpianti. Simone Inzaghi sognava di celebrare le sue 200 panchine con l’aritmetica, inseguita dalla sua squadra in tutte queste settimane: ora non c’è più dubbio, ma in realtà uno sì. La Lazio (che per la prima volta finirà la stagione davanti alla Roma da quando è presidente James Pallotta ed è tornata alla vittoria all’Olimpico dopo quasi un mese) può prepararsi mentalmente alla Champions League, ma c’è uno scenario – ai limiti dell’utopistico – che vanificherebbe tutto: il Napoli campione d’Europa e la Roma vincitrice dell’Europa League. Il regolamento della Uefa, infatti, prevede che non possano partecipare alla Champions più di 5 squadre della stessa nazione e, se la Lazio arrivasse quarta, verrebbe relegata in Europa League dalle altre due qualificate di diritto.

Da quell’11 dicembre 2007, ultima notte di Champions della Lazio (al Bernabeu, in panchina c’era Delio Rossi, in rosa Igli Tare), sono passati 151 mesi, un’eternità. Quella fu l’unica partecipazione della Lazio alla competizione nell’era Lotito: l’ha sfiorata Pioli nel 2015, ma il sogno si infranse nel preliminare contro il Bayer Leverkusen, battuto 1-0 all’Olimpico prima dello 0-3 al ritorno in Germania. Era la prima Lazio di Milinkovic-Savic, che esordì in biancoceleste proprio in quel playoff: il serbo è uno dei 7 di quella squadra che sono ancora a Formello, gli altri sono Radu (arrivato nel gennaio 2008), Patric, Cataldi, Parolo e Lulic. Non c’era ancora Immobile, che tornerà a giocare una Champions già vissuta con Borussia Dortmund e Siviglia, anche se esordì nel novembre 2009 a Bordeaux con la Juventus. Era un ragazzino, oggi è grande, e con il 31° gol ha staccato Cristiano Ronaldo ed è andato a dormire di nuovo capo cannoniere in solitario. CorriereDellaSera

