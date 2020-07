Delio Rossi: “Contento per la Champions, ora testa al tezo posto. Milinkovic? Un sogno per ogni allenatore”

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, l’ex tecnico laziale Delio Rossi, ha commentato il quarto posto ottenuto ieri sera dalla Lazio: “Sono contento, siamo tornati in Champions. Ora serve una rosa adeguata per il progetto che ha in mente la società, da qui a qualche anno. Occorre una rosa omogenea per far bella figura in Champion ed essere competitivi in campionato”.

La stagione divisa in due – “Sono due campionati opposti quelli affrontati prima e dopo il lockdown, sono state stravolte le regole, molte squadre non hanno reagito bene. La Lazio non ha fatto benissimo, ma può arrivare terza e quindi stare più tranquilla: lo scenario è difficile, per quanto riguarda le italiane impegnate al momento in Europa, ma è sempre meglio non dipendere dagli altri”.

La Lazio post-lockdown – “Gli infortuni e una rosa con qualche lacuna hanno portato ad una ripresa non brillantissima dei biancocelesti. In questo modo, con 5 cambi e senza che gli altri abbiano più impegni a settimana dovuti alle coppe, ti sei ritrovato in questa situazione”.

La sua Lazio in Champions – “Avevamo fatto un discreto girone e meritavo qualcosa in più. In quell’anno ricordo che la mente dei giocatori era orientata solo in Champions, mai al campionato: questo è un errore delle squadre che non sono abitate a giocarsi la partita della vita il giovedì. Per questo occorre una rosa adeguata”.

Un giocatore da allenare –“Un calciatore che avrei voluto nella mia Lazio è Milinkovic, è il sogno di ogni allenatore: ha tecnica, è forte, ha personalità ed è giovane, quindi ha ancora margini di crescita”.

La ripresa della Lazio – “Dipende dal lavoro svolto, dalle problematiche che magari i giocatori avevano prima, non posso quindi sapere a cosa siano dovuti le difficoltà incontrate dopo lo stop. I problemi mentali non credo ci siano stati”.

L’affetto dei sostenitori laziali – “Vivo ancora a Roma. Sono contento del legame, significa che ho fatto bene e mi fa molto piacere”.

Sulla difesa a 3 di Inzaghi – “Dipende dalla filosofia dell’allenatore. Ognuno di noi ha delle idee con le quali si trova meglio, poi subentrano i giocatori a disposizione. Per me, ad esempio, Mauri è l’incarnazione del trequartista ed è stato una svolta”.

Reparto da rinforzare – “Rispondo in base alla mia idea, ma poi dipende da cosa vogliono il tecnico e la società: per me il punto di forza di questa squadra è il centrocampo, ha qualità e tecnica, è tra i migliori in Italia. Un perno davanti alla difesa va trovato: se vuoi migliorare una squadra, devi partire avendo un’eccellenza in quel ruolo e serve poi una buona alternativa. Occorre un difensore centrale di livello, per dare un cambio a Radu vista l’età. Sul portiere ci sono luci ed ombre: è un giocatore a parte, è un ruolo molto particolare. Strakosha ha margini di crescita, ho molta stima di Grigioni: forse servirebbe il Reina della situazione, che ha caratura internazionale e che fa il secondo ma è di livello”.

