Il Tempo | Bentornata Champions

Quarto posto blindato che vale il ritorno nella massima competizione europea dopo 13 anni.

La Lazio soffre in avvio col Cagliari ma si impone e chiude senza storia. Sardi in vantaggio con Simeone, poi il gran gol di Milinkovic e Immobile.

La Lazio centra l’obiettivo: quarto posto blindato e ritorno alla vittoria contro un buon Cagliari. Dopo 13 anni è Champions League, primato cittadino che non arrivava dal 2012 e la voglia di andare a riprendersi il podio ora distante solo un punto. Vantaggio di Simeone, rimonta griffata da Milinkovic e Immobile (gol numero 31, staccato Ronaldo). Inzaghi festeggia duecento panchine con la Lazio e, come al solito, fa la formazione insieme col medico: rispetto alla squadra schierata a Torino, ne cambia tre, tornano Luis Alberto, Jony e Patric mentre va addirittura in panchina Djavan Anderson alle prese con un problema fisico. Parolo viene preferito a Cataldi, in attacco coppia Immobile-Caicedo ma stavolta c’è Correa in panchina oltre ai giovani Adekanye e Moro. Tra i convocati rientra anche Marusic, cambio prezioso per un Lazzari abbastanza spompato dopo tante gare ravvicinate. Cagliari all’Olimpico col dente avvelenato per la sconfitta nel recupero dell’andata, Zenga chiede ai suoi una prova d’orgoglio aggrappandosi a Simeone e Joao Pedro. L’obiettivo è vendicare quel ko decisivo per smorzare l’entusiasmo sardo dopo un avvio straordinario e sfruttare due giorni e mezzo in più di recupero rispetto ai biancocelesti in campo lunedì notte allo Stadium.Subito Cagliari e Lazio presa di sorpresa: due minuti e Joao Pedro segna su punizione, per fortuna di Strakosha era di seconda e quindi la rete viene annullata dall’arbitro. La reazione biancoceleste è immediata: Luis Alberto, Lazzari e Immobile trovano Cragno pronto a due risposte prodigiose. Ma la Lazio si disunisce e Simeone, con l’aiuto involontario di Luiz Felipe, porta avanti il Cagliari. Solita distrazione difensiva pagata a caro prezzo, si va al riposo in svantaggio. Si riparte e subito Milinkovic trova il pari con un gran tiro poi Immobile è fermato da super Cragno sul palo(sono 15 negli ultimi due anni). Ciro, però, dalla sua mattonella fa secco il portiere sardo poco dopo (assist del mago):2-1. Inzaghi inserisce Lukaku, Marusic e Correa, Zenga risponde con Ragatzu, Birsa, Gagliano e Pisacane. Nel finale entrano anche Cataldi e Adekanye, finisce con trepunti decisivi dopo cinque partite a vuoto. Al fischio dell’arbitro Piccinini tutti sotto la Curva Nord vuota per ringraziare i tifosi che, non èun caso, non hanno potuto aiutare la squadra nel post-Covid. Una piccola festa per un risultato meritato e il ko della Juve ingigantisce i rimpianti. Adesso, nonostante Lotito sistemi il calendario a suo piacimento, poco riposo e dopodomani, trasferta a Verona con un’altra squadra che avrà 24 ore in più per preparare il prossimo impegno. Il Tempo\Luigi Salomone

