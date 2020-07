CdS | Immobile da blindare: nuovo rinnovo di contratto per allontanare qualsiasi assalto

Con la qualificazione ai gironi della prossima Champions League, Ciro Immobile si è guadagnato lo scatto Champions come d’accordo nell’ultimo prolungamento di contratto. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, nella parte fissa del contratto in scadenza nel 2023, verranno aggiunti 500 mila euro che lo porteranno a guadagnare, dalla prossima stagione, 3,7 milioni di base, senza bonus e premi legati ai gol segnati, che consistono in 110 mila euro ogni 10 reti segnate. Ora, in vista della Champions, per blindarlo si valuterà l’idea di un nuovo rinnovo di contratto, visto che la società non ha nessuna intenzione di cedere Immobile. In lotta con Cristiano Ronaldo per la classifica marcatori in Serie A, e alla rincorsa di Robert Lewandowski per la Scarpa d’Oro (il polacco in testa a 34 reti, Immobile al secondo posto a -3), il bomber biancoceleste è tornato di nuovo nel mirino dei top club europei. Dopo le scorse voci che parlavano di un interesse del Napoli e del Newcastle, nelle ultime ore si parla di un semplice sondaggio da parte in un altro club inglese, ovvero il Manchester United, ancora non certo di partecipare alla prossima Champions League, ma alla ricerca di un big in attacco. Si parla di un contratto di quattro o cinque anni sulla base di 7-8 milioni di euro. Per il momento resta un’idea da parte dei “Red Devils”, in attesa che si concluda la Premier League. Cifre del genere potrebbero far vacillare anche un simbolo della Lazio come Ciro Immobile, che ha sempre manifestato l’intenzione di chiudere la carriera a Roma. Ecco perchè sarebbe nata l’esigenza di un nuovo rinnovo di contratto, in modo da allontanare tutte le voci di mercato su di lui, dando così continuità al nuovo progetto messo in piedi in quel di Formello.

