CdS | Rinnovo e Champions: c’è attesa per l’incontro tra Lotito e Inzaghi

Dopo la vittoria di giovedì sera sul Cagliari, la Lazio concluderà il campionato tra le prime quattro. Ora, per le restanti tre gare di campionato, l’obiettivo è quello di migliorare la quarta posizione, visto che, in base al piazzamento, ci sono in ballo 7 milioni ulteriori in entrata. Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, in queste ore la Lazio sta iniziando a pianificare la prossima stagione e, il primo tassello da sistemare, sarà appunto il confronto tra Lotito ed Inzaghi per il rinnovo del contratto. Simone ha il contratto in scadenza nel 2021, il prolungamento di un anno, con scadenza quindi nel 2022 sembra scontato, ma ci sarà da discutera la parte economica: i 2 milioni fissi più premi della stagione in corso, dovrebbero essere adeguati e salire per la prossima stagione.

Un altro punto di discussione tra il Presidente ed il mister sarà quello del mercato, con una rosa da rinforzare in vista della Champions. Sarà la parte più consistente dell’incontro, che potrebbe avvenire già nella giornata di oggi a Formello, prima della partenza della squadra per Verona, oppure ad inizio settimana prossima. Le necessità di trovare alternative e di alzare il livello della rosa sono state già messe sul tavolo, considerando anche l’età media avanzata di una parte della squadra. Confermarsi tra le prime quattro in campionato e la Champions League, suggeriscono l’acquisto di giocatori già pronti, andando sul sicuro, cercando di ringiovanire la rosa. Si è parlato dell’arrivo di uno o due attaccanti, di un difensore, che alla fine potrebbe non essere Kumbulla del Verona, mentre le richieste di Inzaghi sono: rinforzi nel ruolo di Lulic, esterno a sinistra, e di Leiva in cabina di regia, un portiere affidabile come vice Strakosha e la conferma di tutti i big presenti in squadra. Tutto questo in base al budget disponibile per la campagna acquisti.

Infine ci sarà da affrontare anche l’argomento di un investimento sul fronte medico e fisioterapico, eliminando così divergenze di opinione. E’ diventato un tema molto caldo dopo la ripresa del campionato, visti i diversi infortuni, peggiorati anche per la troppa fretta nel cercare di recuperare, sottolineando, ancora una volta, come non sia così facile preparare una partita a settimana, rispetto alle tre da giocare in sette giorni.

