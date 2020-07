CorSera | Lazio «extralarge» per la Champions: il piano di Lotito prevede 6-8 rinforzi

Il progetto della società biancoceleste per la prossima stagione: una rosa più forte e più larga, in ogni reparto arriveranno giovani talenti su cui costruire il futuro e giocatori di livello internazionale che garantiscano esperienza.

Una Lazio più forte? Soprattutto una Lazio più «larga». Il progetto di Lotito per il ritorno in Champions, a distanza di 13 anni dalla sua prima e ultima volta come presidente, è stato discusso a lungo con Tare e Inzaghi e ha contorni precisi. La linea guida prevede l’inserimento in organico di un maggior numero di calciatori di qualità, che possano permettere rotazioni e sostituzioni meno traumatiche e penalizzanti rispetto a quanto accaduto finora. Per questo si ipotizza l’arrivo di un numero di giocatori tra 6 e 8, al netto di eventuali cessioni. Non solo: si cercheranno sì giovani sui quali costruire il futuro, ma anche elementi di livello internazionale che mettano la loro esperienza al servizio della squadra. Com’è stato Leiva, come poteva essere Giroud trattato a gennaio. E come potrebbe essere Umtiti.

Samuel Umtiti lascerà il Barcellona, anche se lui continua a opporre resistenza. Ha una valutazione elevata ma non proibitiva, considerato che ancora non ha 27 anni: il suo acquisto si può forse chiudere a 25 milioni. Tare, che si è informato e ha preso contatti, ha in mente un’altra formula: prestito con diritto di riscatto. Una strada percorribile solo se il giocatore facesse pressioni forti sul club catalano. Certo il salto di qualità, a livello di conoscenza del calcio europeo, sarebbe considerevole, visto che il francese – grande protagonista in nazionale ai trionfali mondiali in Russia – frequenta la Champions da oltre un lustro, con Lione e Barcellona.

Esperti e giovani, dunque. Ma ora è diventato più difficile arrivare a Kumbulla, sul quale l’Inter è in vantaggio. Servirà un portiere di riserva nel caso (probabile) in cui Proto se ne vada: nei piani ci sono lo svincolato Viviano e Micai della Salernitana. Il mercato sarà intenso soprattutto a centrocampo, a maggior ragione dopo i problemi di Leiva al ginocchio, che non danno garanzie sul suo ritorno. Oltre a Escalante, già ingaggiato a costo zero, servirà un regista da aggiungere a Cataldi (piace il belga Dendoncker del Wolverhampton) e non è escluso l’arrivo di un altro interno. Operazione, quest’ultima, che diventerà obbligatoria nel caso in cui dovesse partire Milinkovic-Savic.

Dopo la gara con il Cagliari, il serbo ha lanciato messaggi accolti con entusiasmo dal popolo biancoceleste: «Giocheremo la Champions insieme, sono orgoglioso di questa squadra». Ma sia lui che la società sanno che di fronte a un’offerta importante lo scenario cambierebbe. E, a quel punto, la Lazio proverebbe a stringere per De Paul. Quanto all’attacco, arriveranno due elementi nuovi. Uno potrebbe essere Borja Mayoral, 23 anni, di proprietà del Real Madrid. La richiesta è di 20 milioni più bonus, l’offerta della Lazio ancora non arriva a 15. Ma si conta sulla volontà del giocatore, che sembra convinto di sposare il progetto biancoceleste.

corriere.it

