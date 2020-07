Hellas Verona-Lazio, Immobile: “Siamo tornati ad essere la Lazio pre-lockdown. Contento per la tripletta e ora miro a raggiungere i miei obiettivi”

Al termine della grande vittoria della Lazio sul Verona per 5-1, Ciro Immobile, autore di un tripletta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Nel rigore finale sapevo che anche Luis Alberto ha degli obiettivi da raggiungere e mi faceva piacere farlo tirare ma poi abbiamo cambiato perché a me manca poco per la scarpa d’oro e per la classifica di capocannoniere. Devo ringraziare tutti: staff, squadra, tifosi, quest’anno sta andando tutto come volevo. Mi mancano 3 gol per raggiungere Higuain ma è un po’ più complicato come obiettivo, è più facile raggiungere gli altri due. Ringrazio sempre anche la mia famiglia per il supporto. Ora bisogna fare bene anche in queste ultime due partite. Siamo di nuovo pronti dal punto di vista mentale, preparati ad affrontare ogni partita, siamo di nuovo noi, quelli prima del lockdown. Stiamo meglio anche fisicamente nonostante il caldo e nonostante la difficoltà nel recuperare a causa delle partite ravvicinate”.

Poco dopo, il bomber Ciro Immobile, è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio, per parlare della sfida vinta per 5-1 dalla Lazio contro il Verona, ma anche della sua tripletta che lo porta sempre più vicino alla Scarpa d’Oro e alla testa della classifica marcatori. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo rientrati con la mentalità giusta, il risultato è figlio di una prestazione incredibile. Continuiamo a macinare record e vittorie che ci daranno una spinta importante anche per la prossima stagione. Al momento sono più concentrato sulla Scarpa d’oro e il titolo di capocannoniere, piuttosto che sul record di Higuain. Ringrazio tutta la squadra e lo staff tecnico, mi dispiace solo di non poter festeggiare questi numeri con i tifosi. Adesso testa al Brescia, cercherò di dare tutto per segnare ancora. La mia famiglia mi ha sempre sostenuto, ci hanno creduto anche nei momenti difficili. I miei compagni sono speciali, siamo una famiglia che pensa uno al bene dell’altro”.

