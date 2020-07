Hellas Verona-Lazio, Inzaghi: “Si è vista la Lazio che conoscevamo prima. E’ stato un anno speciale, speriamo di ritrovare presto allo stadio i nostri tifosi”

Al termine della gara tra Hellas Verona e Lazio che ha visto i biancocelesti trionfare per 5-1, il tecnico Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Io penso che si sia vista la Lazio che conoscevamo prima, che aveva la possibilità di avere il proprio allenatore con un’adeguata panchina, nelle scorse partite abbiamo avuto soprattutto problemi di questo tipo, a causa della rosa corta. Tra Luis Alberto e Ciro riguardo all’ultimo rigore penso che ci fosse un patto tra di loro, sono grandi amici anche fuori dal campo. L’importante era vincere questa partita, in più abbiamo i singoli obiettivi di Immobile e la classifica assist di Luis Alberto. Sono stati 4 grandi anni, quest’anno c’è stata la vittoria in Supercoppa e la qualificazione in Champions. Questi ragazzi sono stati speciali, spiace per la mancanza di tifosi in questo periodo che fino alla fine di febbraio sono stati un grandissimo traino: anche in trasferta sembrava di stare all’Olimpico. Noi giocheremo l’ultima partita il 2 agosto, poi ci ritroveremo il 19 agosto per qualche giorno a Roma e poi ci sarà il ritiro ad Auronzo, sicuramente è un lieve vantaggio rispetto alle altre squadre che dovranno giocare le coppe in questo mese. C’è la speranza che Leiva e Lulic possano ritornare disponibili a settembre perché sono fondamentali per noi”.

Subito dopo, il mister è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio nel post H.Verona-Lazio. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario difficile da incontrare. Siamo stati bravi, nonostante il poco tempo a disposizione per prepararla. Volevamo vincere per continuare a lottare per il secondo posto con Inter e Atalanta. Non è facile giocare ogni tre giorni, ma per fortuna stiamo recuperando calciatori importanti come Marusic e Correa. Fortunatamente adesso ho più scelta per fare i cambi. Immobile? Ha ancora due gare a disposizione, può ancora segnare tanti gol per entrare ancora di più nella storia. Abbiamo un rapporto speciale, a fine gara ha ringraziato i suoi compagni per metterlo sempre nelle condizioni di segnare. Adesso vogliamo continuare a muovere la classifica fino all’ultimo, contro il Brescia servirà lucidità. Parolo quest’anno ha giocato qualche partita in meno però va ringraziato perché in campo dà sempre tutto. Dal lockdown in poi ha sempre offerto garanzie importanti. Sono poi contento per Djavan Anderson, bravo a farsi trovare pronto nelle difficoltà. Parliamo di un ragazzo serio, che si è inserito bene nel gruppo”.

Infine, Simone Inzaghi, ha risposto anche alle domande in conferenza stampa post partita. Queste le sue dichiarazioni: “I ragazzi non hanno mai mollato, neanche dopo l’obiettivo Champions raggiunto. Abbiamo voluto fortemente questa vittoria. Immobile? Sta battendo tutti i record, se lo merita. Ha dei valori importanti, con una famiglia alle spalle. Ha la fortuna poi di giocare in una squadra meravigliosa, con dei compagni che giocano per lui. Cercheremo di aiutarlo a centrare tutti i record. Sono orgoglioso di quello che stanno facendo questi ragazzi in questi 4 anni, nelle mie 201 partite hanno sempre dato tutto. Ora vogliamo finire bene queste due partite, poi penseremo alla prossima stagione”. sslazio.it



