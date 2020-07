PAGELLE – Milinkovic domina ma i riflettori sono tutti per King Ciro. Iron Man Acerbi

Strakosha 7 – Spiazzato completamente da Amrabat sul rigore del momentaneo vantaggio scaligero, è attento nella ripresa sul diagonale di Borini che tiene l’1-2. Strepitoso come d’istinto leva dallo specchio un colpo di testa di Salcedo.

Patric 6,5 – Diligente, ordinato e pulito negli interventi. Non fa più notizia la prestazione positiva dello spagnolo che è diventato una certezza.

Dal 65′ Vavro 6 – Non è facile trovare spazio quando hai Acerbi davanti che gioca pure con un ginocchio malconcio. Nonostante il poco minutaggio raccolto in stagione, disputa una mezzora positiva con un paio di interventi precisi.

Luiz Felipe 5 – E’ ormai specializzato negli interventi con le mani incollate dietro la schiena per non correre rischi visto le strampale regole attuali, purtroppo sta diventando una costante anche con i regali agli avversari. Ringrazia il palo ad inizio ripresa su una deviazione dopo un cross di Lazovic.

Acerbi 7 – E’ bionico. Non si allena per un fastidio al ginocchio ma questa barca non la molla. Stringe i denti, convince Inzaghi a mandarlo in campo e sforna la consueta prestazione impeccabile.

Marusic 6,5 – Non è al meglio, con intelligenza si limita a giocare in maniera semplice senza strafare. Apprezzabile l’abnegazione in fase difensiva dove non lascia mai sguarnita la retroguardia nonostante un cliente scomodo come Lazovic.

Dall’88’ Armini SV

Milinkovic 8 – Juric gli piazza Miguel Veloso addosso che lo inseguo per tutto il campo. Il portoghese è un osso duro, il serbo con intelligenza lo porta fuori posizione per sfruttare il buco. Nella ripresa si mette in proprio procurandosi e realizzando la punizione che ribalta il risultato e serve a Correa l’assist che chiude la partita.

Dall’88’ Andre Anderson SV

Parolo 6,5 – Ormai ha carburato ed è difficile toglierlo dal campo. Solito apporto prezioso con tanti palloni recuperati e qualche fallo speso con sapienza per interrompere l’azione degli uomini di Juric.

Luis Alberto 6,5 – Lascia a Milinkovic la ribalta e anche la punizione del vantaggio dopo averne calciata una alle stelle. Serata tranquilla per lo spagnolo, sempre nel vivo dell’azione e prezioso nei ripiegamenti.

Djavan Anderson 6 – Riproposto dal primo minuto ad una settimana di distanza, dimostra di essere un alternativa valida per questa rosa. Non concede mai a Faraoni l’accelerazione o la chiusure delle diagonali offensive.

Dal 65′ Lukaku 6,5 – Entra subito in partita con un paio di cross interessanti, serve a Immobile il pallone del gol più bello della giornata.

Correa 6,5 – Un continuo “what if”. Ha il potenziale per distruggere le partite e le difese avversarie ma troppo spesso non affonda con cattiveria il colpo. Chiude la gara tornando al gol per l’1-3 che fa bene all’umore suo e della squadra.

Dal 68′ Caicedo 6 – Entra a gara già decisa, ha un’occasione ma sbaglia il controllo finale.

Immobile 9 – Tripletta con due rigori che si procura e un tiro da capogiro. Sono 34 in campionato, uguagliato Lewandoski per la corsa alla scarpa d’oro e a -2 dal record di Higuain. E’ un mostro.

All. Inzaghi 7,5 – Terzo posto ripreso e ora è aperta la caccia al secondo. La sua creatura sotterra la sorpresa Hellas Verona con cinque gol con un Immobile che vola verso la scarpa d’oro.

