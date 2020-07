Canigiani: “Domani sveleremo la nuova maglia. Ci auguriamo che lo stadio possa riaprire prima possibile”

Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, per parlare delle nuove iniziative della società biancoceleste, dal voucher per gli abbonati, alla nuova maglia per la prossima stagione, ma anche degli sponsor e di un nuovo negozio della Lazio. Queste le sue parole: “La nuova maglia contro il Brescia? Potrebbe essere, forse all’ultima ora. Il Covid ha impattato anche su questo venendo da paesi asiatici, quindi vediamo. Per il voucher da domani sarà possibile richiederlo per le partite che non sono state disputate a porte aperte, mentre l’utilizzo è possibile solo 24 ore dopo, da quando si riceve, e si può usare solo al Lazio Style 1900 Official Store di via di Propaganda”.

ABBONAMENTI – “Stiamo ipotizzando vari scenari per la campagna abbonamenti, abbiamo idee di cosa fare, come tutelare i vecchi abbonati, ma finchè non sappiamo se possiamo riaprire, con che quota, è difficile avere un piano definitivo ora. Riducendo il numero di posti disponibili è normale che aumenta la richiesta, la proporzione nei vari settori non è la stessa, si parla di 40-50%, e la maggior parte degli abbonati è nei settori popolari. Non ci potrebbe essere una prelazione sul posto perchè alcuni non potranno essere utilizzati, ma i vecchi abbonati potrebbero avere una prelazione”.

SPONSOR – “Veniamo da una situazione economica globale tutt’altro che facile, siamo stati sfortunati. L’incertezza preoccupa tutti, chi deve fare investimenti anche a lungo termine, ha il timore di quello che potrà succedere, è complicato, ma comunque il telefono squilla”.

NUOVA MAGLIA – “Sarà celeste, con un look nuovo, ogni tanto bisogna fare qualcosa di più moderno. Per la Champions scopriremo poi la scelta fatta, anche qui il Covid ha creato vari problemi”.

NUOVO NEGOZIO – “Stiamo valutando un’altra zona che abbiamo individuato, un’altra area che può avere valore, però al momento ci siamo dovuti fermare. Vediamo”.

SECONDO, TERZO O QUARTO POSTO – “Ballano tra il secondo e il quarto posto circa una decina di milioni, tra ripartizione dei diritti televisivi, in base alla classifica della stagione, tra il secondo e il terzo posto ballano 2 milioni, tra il terzo e il quarto altri 2, quindi in totale circa 5 milioni tra secondo e quarto. Poi impatta sulla Champions, 25 milioni circa da dividere tra le prime quattro”.

Poco dopo, Marco Canigiani, è intervenuto anche ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste, Lazio Style Radio, per affrontare i temi di giornata. Queste le sue parole: “Domani sveleremo la nuova maglia da gioco casalinga per la stagione 2020-2021, valuteremo invece con più calma cosa fare per Napoli. Posso smentire che la terza maglia sarà gialla. Per quanto concerne la divisa per la Champions, tra qualche settimana si saprà tutto. Da domani sarà possibile richiedere il voucher, inserire tutti i dati richiesti, si riceverà subito dopo un voucher da riutilizzare sia per l’acquisto di abbonamenti sia per i biglietti ma anche per effettuare acquisti presso i Lazio Style 1900 Official Store di Via di Propaganda in un’unica tranche a partire dalle 24h successive all’emissione del buono stesso. Ci auguriamo possa essere un incentivo anche per rinnovare il guardaroba biancoceleste! Siamo ancora soggetti a restrizioni ma stiamo valutando il discorso relativo al Lazio Style Village perché è complicato garantire il distanziamento sociale ma i tifosi potranno assistere agli allenamenti: è un anno particolare ma ci stiamo adeguando a tutte le normative. Tutto ciò che riguarda la prossima stagione è in stand-by: abbiamo ipotizzato vari scenari, a partire dagli abbonamenti con un Olimpico a capienza ridotta. Attendiamo chiarimenti su cosa sarà possibile fare ed un quali modalità. Ci auguriamo che lo stadio possa riaprire prima possibile”.

