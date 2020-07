CdS | Corsa al podio: con due vittorie contro Brescia e Napoli, Inzaghi è almeno terzo

A lungo al secondo posto e, per qualche settimana, anche al primo, la Lazio, dopo la grande stagione disputata quest’anno, vuole chiudere sul podio del campionato. Il destino è nelle sue mani: come riporta il Corriere dello Sport, infatti, in caso di successo sia contro il Brescia che nell’ultima contro il Napoli, la Lazio finirebbe almeno terza in classifica, visto che nell’ultima giornata ci sarà lo scontro diretto tra Atalanta e Inter. Arrivare tra le prime tre non è solo questione di prestigio, ma c’è una differenza economica tra il chiudere al quarto posto e il chiudere al secondo: ballano tra i 5 e i 7 milioni in entrata.

In questo momento la Lazio è al quarto posto, a 75 punti, pari con l’Atalanta e, l’Inter, sopra di una lunghezza al secondo posto. Nella penultima giornata la Lazio scenderà in campo mercoledì (domani) contro il Brescia, con i risultati di Inter e Atalanta già conclusi, visto che Parma-Atalanta e Inter-Napoli si giocheranno oggi, rispettivamente alle 19:30 e alle 21:45. Con due vittorie, la squadra di Inzaghi chiuderebbe a quota 81 punti, assicurandosi almeno il terzo posto. Molto dipenderà anche dallo scontro diretto all’ultima giornata: in caso di due vittorie da parte dell’Inter, contro Napoli e Atalanta, la squadra di Conte sarebbe matematica al secondo posto e, la Lazio, con quattro punti, si metterebbe alle spalle l’Atalanta, piazzandosi al terzo posto. Al contrario, se la squadra di Gasperini dovesse vincere oggi e anche lo scontro diretto all’ultima, a quel punto sarebbe l’Inter a rischiare il sorpasso da parte dei biancocelesti. In caso di due vittorie da parte della squadra di Inzaghi, e all’ultima giornata lo scontro diretto finisce in parità, allora Inzaghi chiuderebbe il campionato al secondo posto.

