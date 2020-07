Il Tempo | Inzaghi si gode un super Immobile. Domani contro il Brescia verrà svelata la nuova maglia

Solo in due sono riusciti a fare meglio di lui nella storia della Serie A. Con i suoi 34 gol, Immobile si avvicina a mostri sacri come Nordahl (35) e Higuain (36). Nessun italiano è riuscito a spingersi così in alto in un singolo campionato. E con la tripletta contro il Verona Ciro ha agguantato Lewandowski sulla vetta della classifica marcatori. Domani sera tutta la squadra giocherà per farlo segnare, cercando di eguagliare il record del Pipita. “Mancano ancora tre gol per raggiungerlo – ha ammesso Immobile – ma farò del mio meglio per vincere il titolo di capocannoniere”. Cristiano Ronaldo dista tre gol, la sfida a suon di reti andrà avanti per altri 180′. Orgoglio di tutti i tifosi della Lazio, ancor di più dopo aver superato Chinaglia nella graduatoria all time. Adesso il prossimo da andare a prendere è un’altra leggenda della storia biancoceleste: Giuseppe Signori è a 127. Più lontano Silvio Piola – migliore di sempre – con 159. La scalata di King Ciro ripartirà dalla gara contro il Brescia, in cui la Lazio presenterà la maglia della prossima stagione. Domani sera la divisa home (classica celeste), mentre a Napoli verrà svelata quella away, che la squadra utilizzerà per le trasferte. Durante il ritiro di Auronzo invece ci sarà la presentazione della terza maglia: un ritorno al giallo (evidenziatore) che mancava dalla stagione 2013-2014, quella post 26 maggio. Ma non finisce qui: la società ha in programma anche un completo che verrà utilizzato esclusivamente in Champions League.

La trasferta del Bentegodi è stata l’occasione per parlare del futuro di Kumbulla, primo obiettivo della difesa per la Lazio. Tare e Setti hanno fissato un nuovo appuntamento, si deciderà tutto nei prossimi dieci giorni, ballano ancora 3 milioni di distanza. Ieri nel frattempo fumata grigia nell’affare Borja Mayoral: il Real Madrid chiede 15 milioni a fronte dell’offerta da 10 della Lazio, mentre l’attaccante classe ’97 percepirebbe 1,7 milioni a stagione.

Intanto dal club fanno sapere le modalità di rimborso per gli abbonati che non hanno potuto sfruttare la tessera per le 5 partite casalinghe post lockdown: si potrà richedere un voucher entro il 30 agosto da spendere per i servizi biglietteria o per il materiale ufficiale. “Gli abbonati potranno richedere il voucher esclusivamente attraverso la piattaforma TicketOne. Basterà registrarsi, inserendo il numero di tessera Millenovecento associato all’abbonamento o il supporto cartaceo, ed il sistema calcolerà in automatico l’importo dei cinque ratei cui si ha diritto, ed invierà il voucher in formato PDF all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione”, si legge sul sito ufficiale.

