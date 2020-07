Il Messaggero | Oggi l’esordio della nuova maglia Macron. Pavanello: «Siamo binomio da Champions»

Una maglia di design, rispettosa delle tradizioni, ma al passo con i tempi. Questa sera contro il Brescia la Lazio indosserà per la prima volta la nuova divisa della Macron per la prossima stagione. Tinta unita celeste, il collo è un’elaborazione in chiave funzionale e sportiva del tradizionale colletto a polo (più comodo per i giocatori durante le azioni di gioco), e rifiniture limitate al necessario. Una maglia di design, elegante nella sua semplicità, ma con estrema cura dei dettagli. «Lavoriamo per sviluppare soluzioni in linea con il dna del club», assicura l’ad di Macron, Gianluca Pavanello.

La terza maglia di un colore scuro, molto di classe, sarà svelata domenica prossima al San Paolo contro il Napoli. La seconda, invece, avrà una tonalità accesa, ma non sarà gialla. Insomma, la qualità, la ricerca e la tecnicità dei prodotti Macron al servizio della Lazio. «Siamo un binomio da Champions, destinato a durare negli anni», sottolinea Pavanello. E proprio per l’Europa è prevista una linea ad hoc. Un abito da sera da indossare per le grandi occasioni. La maglia per la coppa sarà una rivisitazione di quella varata per i 120 anni del club: total celeste con diverse particolarità. Un fil rouge, o meglio biancoceleste, che unisce il passato al presente.

Valerio CassettaLATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: