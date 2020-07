Lazio-Brescia, Inzaghi: “Ai miei ragazzi posso solo dire grazie. La Scarpa D’Oro di Ciro sarebbe una soddisfazione immensa”

Al termine della gara Lazio-Brescia che ha visto i biancocelesti imporsi per 2-0 il tecnico Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Quello che ci auguriamo tutti è che Ciro riesca a raggiungere l’obiettivo della Scarpa D’Oro, ora ha 4 gol di vantaggio su Ronaldo, sarebbe un premio bellissimo. Intanto ha scavalcato Lewandowski e manca un gol per Higuain, ci resta l’ultima partita a Napoli che per noi è molto importante. Però non dimentichiamoci che c’è anche Luis Alberto con il suo record di assist. Avevamo un avversario già retrocesso ma che aveva preparato molto bene la partita. Ai miei ragazzi posso dire solo grazie per tutto quello che sono riusciti a fare, in queste 11 partite ci sono state mille difficoltà ma adesso veniamo da 3 vittorie consecutive e sono felicissimo. Alla vigilia della partita ho visto Ciro sereno, poi ho capito che poteva avere un po’ di nervosismo perché voleva segnare a tutti i costi e ci è riuscito, non posso che essere felice. Su David Silva ci pensa il nostro direttore sportivo. Sicuramente abbiamo bisogno di rinforzi per la prossima stagione ma il nostro ds Igli Tare è perfettamente in grado di trovare i giocatori di cui avremo bisogno”

Inzaghi ha poi parlato anche ai microfoni ufficiali del club: "Il mio record di panchine è motivo di grande orgoglio, sono entrato nella storia di questo club ed è un grandissimo risultato per me. Senz'altro arrivare secondi o terzi è importante, manca l'ultimo tassello e c'è lo scontro diretto tra Inter e Atalanta: si deciderà tutto in volata. Spero di recuperare Caicedo per sabato, ha un problema al tendine e abbiamo preferito farlo curare nella speranza che recuperi".





