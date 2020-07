Lazio-Brescia, Patric nel pre partita: “Partita importante, vogliamo finire secondi o terzi perchè lo meritiamo”

Mancano meno di sessanta minuti al fischio d’inizio dell’ultima sfida casalinga della Lazio in questo campionato. Ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto, per presentare il match contro il Brescia, Patric, difensore biancoceleste. Queste le sue parole: “Anche oggi è una partita importante, la squadra deve fare l’ultimo sforzo dopo un grandissimo campionato. Vogliamo finire secondi o terzi perchè lo meritiamo. E’ un discorso di filosofia il nostro, finchè l’arbitro non fischia la fine dell’ultima partita non dobbiamo mollare, vogliamo finire il più avanti possibile per arrivare al secondo posto o al terzo. Per il giocatore, come per la persona nella vita, la maturità è tutto. Io sapevo di avere potenziale e con questo ruolo ho imparato molto, ma ho ancora tanto da migliorare. Sono contento che la gente lo nota, sono contento per me e per la squadra. Speriamo di continuare così per l’anno prossimo e migliorare ancora di più”.

Patric è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio della gara contro il Brescia: “Questa squadra lo merita, lotteremo fino all’ultima partita per arrivare il più in alto possibile“.LATIUM E’ IN DIRETTA





