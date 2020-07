Serie A, i risultati delle altre gare: serata ricca di gol. La Juventus perde a Cagliari

Ben otto le partite giocate in questa serata di Serie A ricca di gol e emozioni. Nelle gare delle 19.30, oltre alla vittoria della Lazio sul Brescia per 2-0, il Milan dilaga con la Sampdoria per 4-1. Successo del Lecce a Udine e lotta salvezza ancora aperta: il Genoa infatti rimedia una brutta sconfitta per 5-0 in casa del Sassuolo. Vittoria dell’Hellas Verona contro la Spal già retrocessa per 3-0.

Nelle gare delle 21.45 risalta la sconfitta della Juventus a Cagliari per 2-0. Infine Vittoria della Roma a Torino e della Fiorentina in casa col Bologna.





