Dal Pino: “Trovo difficoltà nel vedere discoteche aperte e nessun tifoso a festeggiare la squadra che ha vinto lo scudetto, vanno fatte delle riflessioni”

Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, dopo l’assemblea in cui sono state presentate le proposte dei fondi sui diritti Tv della Serie A ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Abbiamo ricevuto offerte di private equity, finanziatori, intermediari e advisor. Continuo a ripetere che l’obiettivo è creare una media company autonoma, proprietaria del proprio destino, possiamo farlo da soli o con terzi. Ci siamo dati fino al 25 agosto per valutare tutte le opportunità sul tavolo e poi decideremo che direzione prendere. Ripresa del campionato? Siamo preoccupati per l’incertezza. Ci sono molte cose da affrontare, a partire dall’attuale protocollo sanitario: se rimanesse tale e’ molto difficile affrontare un intero campionato con un tampone ogni 4 giorni. Bisogna definire nuove modalita’ applicabili e percorribili. Lunedi’ avremo una riunione sui calendari per stabilire esattamente la data. Al momento e’ il 12 settembre, ma stiamo cercando di riuscire a guadagnare un po’ di piu’ tempo per far riposare maggiormente le squadre. L’ipotesi che slitti esiste, poi vedremo di quanto. Riapertura stadi? Abbiamo presentato uno studio serio per indicare una via per la riapertura degli stadi, ma ad oggi non siamo ancora riusciti ad avere pubblico nello stadio. Per primo dico che la sicurezza viene prima di tutto, ma trovo difficolta’ nel vedere discoteche aperte e pensare che sabato sera a Torino, per la premiazione della squadra che ha vinto lo scudetto, non ci sara’ nemmeno un tifoso. Alcune riflessioni vanno fatte. Nessuno ha chiesto stadi pieni, ma distanze mantenute e ingressi diluiti. Ci siamo sempre attenuti e sempre ci atterremo alle disposizioni del governo, ma mai ci fermeremo nel costruire un cammino per un ritorno alla normalita’. Il nostro Paese ha agito molto bene nella crisi, non ho visto ritardi, vedo molta cautela, ma contemporaneamente in alcuni casi, quando definisci progetti con livelli di garanzia e sicurezza molto alti, crediamo sia opportuno valutarli. Credo che sia uno stimolo a venire incontro a un sistema che ha bisogno di questo e non una critica”.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: