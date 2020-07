CONFERENZA INZAGHI- “Domani ultimo sforzo di una stagione memorabile. Il rientro in Champions la ciliegina sulla torta”

Alla vigilia di Napoli-Lazio, ultimo impegno stagionale dei biancocelesti, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Simone Inzaghi per presentare il match del San Paolo: “203 presenze? Il mio primo pensiero ora è a Napoli. Dobbiamo abbiamo una partita importante, l’ultimo sforzo per una stagione lunghissima. Le ultime sono state dodici partite ravvicinate molto dure per gli ovvi motivi che tutti sappiamo, ma vogliamo chiudere nel migliore dei modi questa stagione memorabile per la squadra, i tifosi e la nostra grande società. Siamo riusciti a vincere la Supercoppa, rientrare in Champions dopo tredici anni, c’è la probabile Scarpa d’Oro di Immobile Ronaldo permettendo, la classifica degli assist di Luis Alberto e le mie 203 panchine che sono un motivo di grandissimo orgoglio. Mi immagino un futuro che sarà di nuovo in Champions, un motivo di grande orgoglio, Vogliamo arrivarci nel migliore dei modi. Mi dispiacerebbe un po’ se domani non dovesse andare bene ed arrivare quarti perchè penso che la squadra avrebbe meritato di più e quindi cercheremo di fare un’ottima partita contro una squadra forte che insieme alla Juventus e all’Inter è la più profonda della Serie A e che è rimasta fuori dalla Champions. Siamo abituati nella storia della Lazio a chiudere a Napoli con gare importanti. Ci giochiamo con Inter e Atalanta secondo, terzo e quarto posto. Fortunatamente siamo tutte in Champions, ma è ovvio che ogni squadra vorrà piazzarsi nel migliore dei modi. Voto alla stagione della Lazio? Do pieni voti alla squadra per questa stagione memorabile sia per come è iniziata con un trofeo, per come è continuata con le undici vittorie consecutive, per come è terminata con il rientro in Champions, per gli obiettivi personali centrati e con il ricordo con quello che si era creato prima del lockdown insieme alla nostra gente. Eravamo una cosa sola. Mi auguro che il prossimo anno si posso riprendere con un calendario normale non con quello che abbiamo ripreso quest’anno con partite ogni due-tre giorni per due mesi perchè non è possibile ed è una gara ad eliminazione di giocatori. Speriamo si possa riprendere soprattutto con la gente allo stadio perchè la gente è la linfa del calcio. Mercato? Dovremo cercare di lavorare bene perchè abbiamo bisogno di allargare la rosa, sappiamo le lacune che abbiamo. Con la società c’è un continuo scambio di idee ed opinioni. Cercheremo di migliorare questa rosa che già tante soddisfazioni ci ha dato. I tre momenti più esaltanti della stagione? La Supercoppa in primis, le undici vittorie consecutive mai fatte nella storia della Lazio, la ciliegina sulla torta è stato il rientro in Champions perchè sappiamo che siamo tornati dopo tredici anni, l’ultima volta che siamo andati la Juventus era in Serie B e il Milan e la Fiorentina avevano grosse penalizzazioni all’inizio del campionato”.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: