ESCLUSIVA | L’ex Napoli Montervino: “Domani mi aspetto una gara importante. Record di Higuain? Immobile ha nelle gambe la possibilità di raggiungerlo”

Chiudere in bellezza e mettere la ciliegina su una torta già di per sè molto gustosa per prenotare in anticipo un tour europeo chiamato Champions League. Questo l’obiettivo della Lazio che domani, nell’ultima uscita stagionale, proverà ad ottenere la quarta vittoria consecutiva ottenendo in un colpo solo il podio della Serie A e l’accesso tra le grandi del Vecchio Continente senza dover attendere ulteriormente. Ad attendere i capitolini ci sarà un Napoli voglioso di salutare il San Paolo mettendo in scena le prove generali anti Barcellona. Sarà una notte particolare quella all’ ombra del Vesuvio tra primati solamente da certificare, è il caso di Inzaghi che diverrà il tecnico più longevo della storia biancoceleste, e record ancora da inseguire con Immobile pronto, nella sua terra natale, ad agganciare i 36 sigilli di Higuain. Per analizzare al meglio i vari temi della sfida, LazioPress.it ha contattato in esclusiva l’ex centrocampista azzurro Francesco Montervino.

La Lazio arriva al San Paolo reduce da tre vittorie consecutive. Credeva in una reazione del genere dopo la crisi di risultati post lockdown?

“Sicuramente la Lazio dopo lo stop ha avuto una crisi non indifferente. I valori della squadra sono importanti, però indubbiamente le sconfitte subite dopo la ripresa mi hanno fatto pensare che i biancocelesti fossero entrati in un momento di crisi. In ogni caso, la qualità della squadra è risaputa e quindi è chiaro che prima o poi quei valori vengono fuori. Sono arrivate tre vittorie consecutive che sono state consequenziali allo sblocco di Ciro Immobile perchè quando un attaccante torna a fare gol tutto diventa più semplice”.

Il Napoli sta terminando il campionato tra alti e bassi. È solo un calo fisiologico?

“Quello in corso è un campionato che ha dell’eccezionale perchè mai nessuno si è trovato a dover vivere tre mesi di stop e poi una ripresa con allenamenti solamente circoscritti. Quello che tutto quello che sta succedendo è un qualcosa che nessuno poteva prevedere, ci sono delle squadre che hanno reagito bene ed altre un po’ meno. Credo che sia difficile dare una colpa a qualcuno. Il Napoli dopo il lockdown ha fatto abbastanza bene, poi c’è stata una piccola flessione. Penso, comunque, che molto sia dettato anche dalla partita contro il Barcellona dell’8 agosto che tutti stanno preparando”.

Proprio pensando al ritorno degli ottavi di Champions League, pensa che Gattuso farà riposare i suoi uomini migliori?

“Ritengo che farà delle valutazioni tenendo conto della forma fisica dei calciatori. Probabilmente impiegherà la squadra più vicina possibile a quella che scenderà in campo con il Barcellona ovviamente considerando le situazioni di natura fisica”.

Domani che gara si aspetta?

“Mi aspetto una gara importante. Gli occhi saranno puntati su quello che potrebbe essere un’ eventuale record di Ciro Immobile, un napoletano vero che ora gioca nella Lazio, ma che potrebbe siglare il record della storia del calcio nella sua Napoli che non lo ha visto mai protagonista e chissà se un domani potrà mai vederlo”.

Rimanendo su Immobile, ce la farà a strappare il record ad Higuain?

“Sicuramente non gli regaleranno nulla, ma ritengo che lui ha nelle gambe la possibilità di poterlo fare”.

In conclusione, chi potrà essere l’uomo decisivo da entrambe le parti?

“Immobile per la Lazio, Insigne per il Napoli. Sarebbe bello”.





