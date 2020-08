ESCLUSIVA | Giordano: “Stagione importante quella della Lazio. Con il Napoli partita spettacolare, mi auguro con tanti gol anche per Immobile”

Si chiude il sipario sulla stagione della Lazio. Una lunga stagione, allungata di due mesi a causa dello stop forzato, causa pandemia da Coronavirus, tra marzo e maggio. Una Lazio che dopo tredici anni, la prossima stagione, tornerà a giocare in Champions League, che ha conquistato l’ennesimo trofeo, ovvero la Supercoppa Italiana contro la Juventus e, per gran parte del campionato, proprio ai bianconeri, ha dato filo da torcere nella lotta allo Scudetto. Stasera, alle ore 20:45, allo Stadio San Paolo di Napoli, è in programma l’ultima giornata di campionato di Napoli e Lazio, con i partenopei che non hanno più nulla da chiedere a questa Serie A, con la testa rivolta a sabato prossimo quando, a Barcellona, si giocherà l’accesso alle Final Eight di Champions League. Mentre la Lazio di Simone Inzaghi ha voglia di migliorare la classifica, con la possibilità di arrivare sul podio in caso di successo, visto che a Bergamo si giocherà lo scontro diretto tra Atalanta e Inter. Sarà la partita dei record, uno su tutti quello che Immobile rincorre, ovvero il record di gol segnati in un singolo campionato di Serie A, con Higuain detentore con 36 reti. Ciro vorrà fare suo anche quello, visto che si trova a 35 gol, con la classifica marcatori del campionato e la Scarpa d’Oro quasi certi. Inoltre Luis Alberto è in corsa per vincere la classifica assistman del campionato, in testa a +1 sul Papu Gomez, e il mister Simone Inzaghi che, con la sua 203esima panchina con la Lazio, diventerà l’allenatore con più panchine della storia biancoceleste. In vista del match di stasera, la redazione di LazioPress.it, ha intervistato, in esclusiva, un doppio ex della gare, ovvero Bruno Giordano. Con l’ex attaccante biancoceleste si è fatto un bilancio della stagione della Lazio, con un occhio al futuro e, da ex bomber, non poteva mancare una considerazione su Ciro Immobile.

Il campionato volge al termine, la Lazio è tornata dopo 13 anni in Champions League ed ha conquistato un trofeo, la Supercoppa Italiana. Aldilà se finirà tra le prime tre o quarta, possiamo fare un bilancio della stagione? Che voto darebbe ai biancocelesti?

“Fino ad un certo punto della stagione do un nove pieno, perché siamo stati a ridosso della Juventus, siamo stati anche ad un punto, poi purtroppo dopo questa sosta forzata c’è stato qualcosa che vorremo capire tutti quanti. Adesso la Lazio sta riprendendo quota, però ormai è tardi per il discorso scudetto. La stagione però rimane importante, ci ha visti protagonisti in Supercoppa Italiana, ha messo in mostra giocatori straordinari come Immobile e Luis Alberto, per cui la stagione è senz’altro positiva. Ci avevamo fatto la bocca, però a questa squadra, più di quello che ha fatto quest’anno, non gli si poteva chiedere”.

Lazio che per molto tempo è stata al secondo posto, superando anche la Juventus in testa, diventando la rivale per lo scudetto. Cos’è mancato alla squadra di Inzaghi in quelle tre partite sbagliate per restare attaccata ai bianconeri e provarci fino alla fine?

“Ce lo dovrebbero dire loro, uno può dire la condizione fisica, un altro la concentrazione, sinceramente non lo so. Ci sono state quelle tre o quattro partite passaggi a vuoto che hanno compromesso il discorso scudetto. Sarebbe una domanda da fare ai giocatori, ascoltare le loro sensazioni, senza accusare nessuno, però uno può spiegare tranquillamente cos’è che ha fatto si che la Lazio non è ritornata a fare quello fatto prima della sosta”.

Mentre al Napoli è cambiata la stagione dopo l’arrivo di Gattuso: una volta vinta la Coppa Italia la squadra ha avuto un calo in campionato. A breve tornerà la Champions, come vede la sfida contro il Barcellona di sabato prossimo? Il Napoli può passare il turno?

“Ci può stare di tutto, sarà una partita dove il Barcellona partirà con un grande vantaggio perché gioca in casa, anche se non ci saranno i tifosi, ma comunque lo stadio è il loro. Vengono da un 1-1 che costringerà il Napoli ad attaccare e sbilanciarsi di tanto in tanto. Sappiamo che il Barcellona diventa una squadra formidabile negli spazi ampi, però il Napoli ha tutte le possibilità di giocarsela perché anche il Barcellona non sta vivendo un buon momento. Il campionato del Napoli è stato un campionato buttato perché, se il Napoli avesse fatto il Napoli, poteva stare di pari passo ed insidiare, insieme alla Lazio, lo scudetto alla Juventus”.

Queste due squadre si affronteranno al San Paolo: che partita ci dobbiamo aspettare tra una Lazio che comunque vuole migliorare la sua classifica ed un Napoli con la testa rivolta al Barcellona?

“Sarà una partita tosta perché il Napoli si preparerà proprio per la partita di Champions, per cui tutti vorranno fare una gara importante per guadagnarsi una maglia da titolare contro il Barcellona. Dall’altra parte c’è la Lazio che cercherà in tutti i modi di aiutare Immobile a battere questo record. Sono due squadre che hanno raggiunto il loro obiettivo, anche se il Napoli ha raggiunto il minimo soltanto attraverso la Coppa Italia, però hanno in squadra tanti giocatori importanti che possono, da un momento all’altro, accendersi. Io credo che sarà una partita abbastanza spettacolare, mi auguro con tanti gol in modo che anche Immobile abbia la possibilità di andare in rete”.

Quella del San Paolo sarà una partita speciale per Immobile: a casa sua, vorrà segnare per consolidare la classifica marcatori e la Scarpa d’Oro, con l’obiettivo di raggiungere il record di Higuain di 36 reti in un campionato. Riuscirà Ciro ha fare bottino pieno e portarsi a casa tutti e tre i traguardi?

“La Scarpa d’Oro e la classifica marcatori in campionato credo che li ha già fatti, c’è da battere quello di Higuain. Bisognerà vedere anche l’ambiente di Napoli se sarà contento o meno se Higuain venisse scavalcato, perché sappiamo che da lì a poco il giocatore andò alla Juventus. Anche se credo che poi, a livello di società, avere un giocatore che fa parte della storia del calcio italiano, è sempre un motivo di vanto, per cui credo che anche gli stessi giocatori del Napoli cercheranno di difendere il record di Higuain”.

L’anno prossimo la Lazio si dovrà confermare tra le big del campionato con la Champions da giocare. In cosa deve migliorare la squadra e quale reparto andrebbe a rinforzarla per dare più ricambi ai titolari?

“Partiamo dal concetto che la Champions è un altro mondo, non è ne l’Europa League ne il campionato italiano, soprattutto dopo i gironi eliminatori. Bisogna rinforzarsi con il massimo che una società può fare, specialmente in mezzo al campo, un esterno a sinistra, un altro bel difensore. Insomma tre o quattro giocatori ma di spessore, è inutile andare a prendere otto giocatori cercando poi di vincere una scommessa. Io credo che ormai la Lazio deve stare, spesso e volentieri, tra le prime quattro del campionato, e non fare quello che è successo negli ultimi tredici anni dove appunto la Lazio torna dopo tredici anni in Champions e questo, una società come quella della Lazio, non se lo può permettere. Servono giocatori pronti che conoscano anche la Champions”.







