UFFICIALE | Ciro Immobile vince la Scarpa d’Oro e ipoteca la classifica marcatori di Serie A

Nonostante l’ultima gara di campionato non si è ancora giocata, Ciro Immobile ha conquistato ufficialmente la Scarpa d’Oro ed ha ipotecato la classifica marcatori di Serie A 2019/2020. E’ vero che Ciro era ad un passo da questi due trofei, visti i quattro gol di vantaggio da Cristiano Ronaldo, l’unico che poteva impensierire il bomber biancoceleste, ma proprio da Torino è arrivata l’ufficialità: in vista del match in contemporanea con Napoli-Lazio, ovvero Juventus-Roma, l’allenatore dei bianconeri, Maurizio Sarri, scenderà in campo contro i giallorossi facendo molto turnover, vista la sfida di venerdì prossimo in Champions League contro il Lione. Da poco è uscita la lista dei convocati per il match contro la squadra di Fonseca, e spicca l’assenza di Cristiano Ronaldo, che suona come assist per l’ufficialità del traguardo raggiunto da Ciro Immobile. Stasera quindi, il bomber di Torre Annunziata, scenderà in campo come miglior marcatore d’Europa, cercando di fare suo un altro record, quello di Higuain del miglior marcatore in un campionato di Serie A. L’ex Napoli è in vetta a quota 36 reti, a Ciro ne basta uno per eguagliarlo, due per staccarlo. Immobile così diventa il terzo calciatore italiano a vincere la Scarpa d’Oro, dopo Luca Toni con la maglia della Fiorentina nel 2006 e Francesco Totti con la Roma nel 2007.







