Anche la FIFA è impressionata da Immobile: “Che macchina!”

Con il gol di ieri sera contro il Napoli, Ciro Immobile ha eguagliato il record di 36 gol in Serie A di Gonzalo Higuaìn: è il primo calciatore italiano a raggiungere un risultato del genere nel massimo campionato. Moltissimi i tributi e i messaggi di apprezzamento al bomber biancoceleste e alla lunga lista si aggiunge anche la FIFA che, tramite il proprio profilo twitter esalta l’attaccante in questo modo: “Lo ha fatto! L’attaccante italiano della Lazio ha eguagliato il record di gol in una stagione di Serie A. Che macchina”.

⚽️ He’s done it! 👏 36 – @G_Higuain (2015/16)

36 – @ciroimmobile (2019/20)

35 – Gunnar Nordahl (1949/50) 🇮🇹 The @OfficialSSLazio striker ties the record for goals in a @SerieA_EN season. What a machine! 🤩 pic.twitter.com/9urPaSoZvS — FIFA.com (@FIFAcom) August 1, 2020







