Insulti a Gattuso, il Prof. Bianchini della Lazio smentisce le attribuzioni della stampa

Sui social e sulle pagine dei giornali e dei siti sportivi, c’è stato grande fervore per la ricerca del colpevole delle frasi rivolte al tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, da parte di un membro dello staff del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, durante la partita al San Paolo di ieri. Il sito sportivo Calciomercato.com aveva attribuito la colpa al Prof. Adriano Bianchini, preparatore atletico della Lazio, di aver detto “terrone di m*rda” all’allenatore partenopeo. In realtà, a dire tale frase durante il parapiglia in campo, è stato il fisioterapista della Lazio, Alex Maggi, come da lui stesso annunciato tramite un post di scuse su Facebook.

Il Prof. Bianchini, pertanto, tramite i suoi legali, gli Avvocati Massimiliano Cesali e Massimiliano Forlini, ha richiesto una rettifica da parte di calciomercato.com, smentendo categoricamente di essere stato lui. Infatti, come scritto nel comunicato pubblicato su Instagram, il preparatore atletico non si trovava neanche al San Paolo ieri, bensì ha assistito alla partita a Fondi, con degli amici.







